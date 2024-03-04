Türkiye'de profesyonel boksun durumu hala belirsiz

Spor

- Ali Musa Mengüş: " Türkiye'de profesyonel boks hala bir sıraya oturmuş değil"

İSTANBUL - Maltepe Gülsüyü Boks Kulübü Antrenörü Ali Musa Mengüş, "Türkiye'de profesyonel boks hala bir sıraya oturmuş değil. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, kulüp kuranlar var, organizasyon yapanlar var ama egolarını yenemiyorlar" dedi.

Altın kemer sahibi milli kick boksçu Muhammed Dursun'un da antrenörlüğünü yapan Maltepe Gülsüyü Boks Kulübü Antrenörü Ali Musa Mengüş, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'de profesyonel boksun durumu hakkında konuşan Mengüş, "Türkiye'de hala profesyonel boks bir sıraya oturmuş değil. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, kulüp kuranlar var, organizasyon yapanlar var ama egolarını yenemiyorlar. Birbirleriyle yardımlaşmıyorlar. Yardımlaşmadıkları gibi de birbirlerinin aleyhine konuşuyorlar. Amatör boksta Türkiye'de daha iyi durumdayız. Amatör boksta kulüpler imkansızlıklar çekiyor, malzeme sıkıntısı çekiyor. Boks federasyonu yardım ediyor ama yetersiz kalıyor. Bunu da sponsorlar tamamlarsa amatör boks daha iyiye gider. 40 sene önce biz Türkiye şampiyonasına gittiğimiz zaman boks federasyonu amatör sporculara harcırah verirdi. Şimdi o durum yok. O da sporcuları etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlarda bu sene çok madalya bekliyoruz"

Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de antrenörlük yapan Ali Musa Mengüş, " Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'de en çok olimpiyat kotası almış boksörlere sahip. Olimpiyatlarda Türkiye'yi en çok Fenerbahçe temsil edecek. Şu anda da kotalar devam ediyor. Olimpiyatlarda bu sene çok madalya bekliyoruz. Busenaz'ı da transfer etmeleri çok iyi oldu. Transferler çok iyi gidiyor" diye konuştu.

Türkiye'de imkanların artması halinde profesyonel boksun gelişeceğini düşündüğünü aktaran Mengüş, " Almanya, Amerika gibi ülkelerde imkan daha çok. Bizde bu imkanlar yok. Bizde hala profesyonel boks oturmuş değil. Önce kafa yapımızın değişmesi lazım. Avrupa'daki, Amerika'daki gibi düşünmemiz lazım. Sonra rayına oturacaktır" dedi.

"Olimpik olan bir sporun hedefi belli"

Ali Musa Mengüş, spora başlamak isteyen çocuklar için olimpik sporların daha avantajlı olduğunu dile getirerek, "Aileler bize çocuklarını getirdikleri zaman onlara önce doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar bir spor yapsın, herhangi bir branşı yapsınlar ama hangisini yaptıkları önemli değil. Aslında önemi burada meydana çıkıyor. Boks dünyada olimpik bir spor, kick boks hala olimpik olmamış bir spor. Ailelere bunu öneriyoruz. Öncelikle 'Olimpik spor mu yapacağım, olimpik oynayan bir spor mu yapacağım?'. Buna karar vermeleri gerekiyor. Olimpik olan bir sporun hedefi belli. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, olimpiyatı, hepsi yapılıyor" şeklinde sözlerini noktaladı.