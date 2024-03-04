Türkiye'de profesyonel boksun durumu hala belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye'de profesyonel boksun durumu hala belirsiz

Maltepe Gülsüyü Boks Kulübü Antrenörü Ali Musa Mengüş, Türkiye'de profesyonel boksun hala bir sıraya oturmadığını belirtti. Mengüş, kulüp kuranların ve organizasyon yapanların egolarını yenemediğini ve birbirleriyle yardımlaşmadıklarını söyledi. Amatör boksta ise Türkiye'nin daha iyi durumda olduğunu ifade etti. Mengüş ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olimpiyat kotası alan boksörlere sahip olduğunu ve bu sene olimpiyatlarda çok madalya beklediklerini söyledi. Türkiye'de imkanların artmasıyla birlikte profesyonel boksun gelişeceğini düşündüğünü belirtti.

04.03.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ali Musa Mengüş: " Türkiye'de profesyonel boks hala bir sıraya oturmuş değil"

İSTANBUL - Maltepe Gülsüyü Boks Kulübü Antrenörü Ali Musa Mengüş, "Türkiye'de profesyonel boks hala bir sıraya oturmuş değil. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, kulüp kuranlar var, organizasyon yapanlar var ama egolarını yenemiyorlar" dedi.

Altın kemer sahibi milli kick boksçu Muhammed Dursun'un da antrenörlüğünü yapan Maltepe Gülsüyü Boks Kulübü Antrenörü Ali Musa Mengüş, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'de profesyonel boksun durumu hakkında konuşan Mengüş, "Türkiye'de hala profesyonel boks bir sıraya oturmuş değil. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, kulüp kuranlar var, organizasyon yapanlar var ama egolarını yenemiyorlar. Birbirleriyle yardımlaşmıyorlar. Yardımlaşmadıkları gibi de birbirlerinin aleyhine konuşuyorlar. Amatör boksta Türkiye'de daha iyi durumdayız. Amatör boksta kulüpler imkansızlıklar çekiyor, malzeme sıkıntısı çekiyor. Boks federasyonu yardım ediyor ama yetersiz kalıyor. Bunu da sponsorlar tamamlarsa amatör boks daha iyiye gider. 40 sene önce biz Türkiye şampiyonasına gittiğimiz zaman boks federasyonu amatör sporculara harcırah verirdi. Şimdi o durum yok. O da sporcuları etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlarda bu sene çok madalya bekliyoruz"

Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de antrenörlük yapan Ali Musa Mengüş, " Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'de en çok olimpiyat kotası almış boksörlere sahip. Olimpiyatlarda Türkiye'yi en çok Fenerbahçe temsil edecek. Şu anda da kotalar devam ediyor. Olimpiyatlarda bu sene çok madalya bekliyoruz. Busenaz'ı da transfer etmeleri çok iyi oldu. Transferler çok iyi gidiyor" diye konuştu.

Türkiye'de imkanların artması halinde profesyonel boksun gelişeceğini düşündüğünü aktaran Mengüş, " Almanya, Amerika gibi ülkelerde imkan daha çok. Bizde bu imkanlar yok. Bizde hala profesyonel boks oturmuş değil. Önce kafa yapımızın değişmesi lazım. Avrupa'daki, Amerika'daki gibi düşünmemiz lazım. Sonra rayına oturacaktır" dedi.

"Olimpik olan bir sporun hedefi belli"

Ali Musa Mengüş, spora başlamak isteyen çocuklar için olimpik sporların daha avantajlı olduğunu dile getirerek, "Aileler bize çocuklarını getirdikleri zaman onlara önce doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar bir spor yapsın, herhangi bir branşı yapsınlar ama hangisini yaptıkları önemli değil. Aslında önemi burada meydana çıkıyor. Boks dünyada olimpik bir spor, kick boks hala olimpik olmamış bir spor. Ailelere bunu öneriyoruz. Öncelikle 'Olimpik spor mu yapacağım, olimpik oynayan bir spor mu yapacağım?'. Buna karar vermeleri gerekiyor. Olimpik olan bir sporun hedefi belli. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, olimpiyatı, hepsi yapılıyor" şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Maltepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de profesyonel boksun durumu hala belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep FK Teknik Direktörü Şumudica: Doğum günümde bile şanslı değilim
    23:02 Gaziantep FK Teknik Direktörü Şumudica: Doğum günümde bile şanslı değilim

    Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.


23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:19:39. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de profesyonel boksun durumu hala belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement