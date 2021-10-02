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Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu - Son Dakika

Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu

02.10.2021 14:10

Sarı-lacivertli takımda attığı rövaşata golleriyle unutulmazlar arasına giren Moussa Sow, Türkiye'den ayrılamıyor. Senegalli efsanenin, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Bababaeskispor'a asbaşkanı olduğu öne sürüldü.

Moussa Sow'un, Babaeskispor'un asbaşkanı olduğu öne sürüldü. Bölge basınından 39 Babaeski, Amadou Sow'un kulüp başkanı, kardeşi Moussa Sow'un da asbaşkan olduğunu ileri sürdü. A Spor da Moussa Sow'un, Babaeskispor'da asbaşkan olduğunu yazdı.

Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'un asbaşkanı oldu

EN SON ÜMRANİYE'DE OYNADI

Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye transfer olan Moussa Sow, 2018'den itibaren sırasıyla Bursaspor, Gazişehir, Gaziantep FK ve son olarak Ümraniyespor formalarını giydi.

Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu

Babaeskispor, Fenerbahçe, Moussa Sow, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu - Son Dakika
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