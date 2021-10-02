Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu

Moussa Sow'un, Babaeskispor'un asbaşkanı olduğu öne sürüldü. Bölge basınından 39 Babaeski, Amadou Sow'un kulüp başkanı, kardeşi Moussa Sow'un da asbaşkan olduğunu ileri sürdü. A Spor da Moussa Sow'un, Babaeskispor'da asbaşkan olduğunu yazdı.

EN SON ÜMRANİYE'DE OYNADI

Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye transfer olan Moussa Sow, 2018'den itibaren sırasıyla Bursaspor, Gazişehir, Gaziantep FK ve son olarak Ümraniyespor formalarını giydi.