Türkiye Down Futsal Milli Takımı, 3. Avrupa Şampiyonluğunu Kovalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Down Futsal Milli Takımı, 3. Avrupa Şampiyonluğunu Kovalıyor

Türkiye Down Futsal Milli Takımı, 2024 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Daha önce üst üste 2 kez şampiyon olan takım, üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmayı amaçlıyor.

28.03.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Down Futsal Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olmak istiyor

KONYA - Türkiye Down Futsal Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olmak için Konya'da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu bünyesinde kurulan Down Futsal Milli Takımı, 8 yılda sayısız başarı elde etti. 2020 yılında ülke tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan milliler daha sonra 2023 yılında üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Günde çift idmanla çalışmalarına devam eden takım, haziran ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

Down Futsal Milli Takım Teknik Sorumlusu İbrahim Acar ile sporcular Birkan Dikici ve Resul Orakçı, İhlas Haber Ajansı'na şampiyona hakkında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Acar: "2023 yılında üst üste 2. Avrupa şampiyonluğumuzu yaşadık"

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Down Futsal Milli Takım Teknik Sorumlusu İbrahim Acar, takımın 2017 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "2020 yılında da ülkemize ilk Avrupa şampiyonluğumuz geldi. 2022 yılında Peru'da dünya 3.'sü olduk. 2023 yılında üst üste 2. Avrupa şampiyonluğumuzu yaşadık. 2024 yılında da Down Sendrumlu Olimpiyatları'nda tarihimizde büyük bir başarı yaşayarak olimpiyat 2.'si olduk" dedi.

"Üst üste 3. kez ülkemize Avrupa şampiyonluğumuzu getirmek için İtalya'ya gideceğiz"

Haziran ayında yapılacak olan şampiyonada hedeflerinin birinci olmak olduğunu ifade eden Acar, "2025 yılında tekrardan Avrupa Şampiyonası var. Haziran ayında İtalya'da düzenlenecek. Onun için 3. kampımızı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin misafir etmesiyle Konya'da tamamladık. Hazırlıklarımız da son hız devam edecek. Bu düzeyde de tekrar Avrupa şampiyonu olarak üst üste 3. kez ülkemize Avrupa şampiyonluğumuzu getirmek için İtalya'ya gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Birebir aileleri ile görüşerek kaliteli bir hale getiriyoruz"

Takımın uzun süredir birlikte çalıştığını da söyleyen İbrahim Acar, "Bizim uzun süredir devam eden bir sürecimiz var. Oturmuş bir takımımız var. Zaten Avrupa'da en iyi takımdan birisiyiz. Bunların hepsini teknik ekibimizle birlikte çalışarak çocuklarımızı belli bir seviyeye getirdik. İyi bir kamp ortamımız var. Çocuklarımızın özel durumları olmasına rağmen profesyonel sporcu olarak yaşıyor. Günde çift idman yapıyoruz, yemek düzenleri, uyku düzenleri hepsini birebir aileleriyle görüşerek kaliteli bir hale getiriyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanı Birkan Dikici ise takımın 2017 yılında kurulduğunu belirterek, "Üst üste 2 kere Avrupa şampiyonu olduk. Yine hedefimiz 3. kez Avrupa şampiyonu olmak. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Hocalarımız bizi çok çalıştırıyor. Günde çift idman yapıyoruz. Allah nasip ederse de tekrardan şampiyon olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın ikinci kaptanı Resul Orakçı ise, "Çalışmalarımız iyi bir şekilde gidiyor. Çalıştıkça da mutlu oluyoruz. Buradan Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz ve orada kupayı alacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Türkiye, İtalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Down Futsal Milli Takımı, 3. Avrupa Şampiyonluğunu Kovalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:20:20. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Down Futsal Milli Takımı, 3. Avrupa Şampiyonluğunu Kovalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement