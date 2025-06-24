Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ile Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün içinde bulunduğu Down Futsal Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Türkiye'ye ve Kayseri'ye büyük gurur yaşattıkları için Arslantürk ve Arı'yı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün içinde bulunduğu milli takım, 15- 21 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Ferrara şehrinde düzenlenen Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası'nda, finalde Portekiz ile karşılaştı. Millilerimiz, rakibine 4-2 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu başta olmak üzere sporcumuz Arslantürk'ü ve bütün oyuncuları yürekten kutluyor, Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı, antrenörümüz Uğur Arı'yı ve tüm teknik ekibi tebrik ediyorum. İki defa Avrupa Şampiyonası'nın ardından geçtiğimiz yıllarda dünya üçüncüsü, geçen yıl dünya ikincisi ve şimdi de Avrupa ikincisi olarak bizlere bu gururu yaşattılar. İnşallah bu başarıyı Dünya Şampiyonası ile taçlandırarak ay yıldızlı bayrağımızı yeniden dalgalandırırlar. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın okunması için desteklerimiz artarak sürecek. Özellikle Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimiz sayesinde özel çocuklarımız büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destek vermeye devam ediyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda desteklerimiz sürecek. Özel kardeşlerimizin hayatlarını renklendirmek ve onları spora yönlendirmek adına katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda onların her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, başarılı sporcular için her zaman desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ