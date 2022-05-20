Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da yapılacak

20.05.2022 10:10
Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da yapılacak

Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışları, hafta sonu Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışları, hafta sonu Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Kepez Drag Pisti'nde yapılacak.

Yarışlar, Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2, Pro300 kategorilerinde yapılacak.

Mersin Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek ve yarın sıralama turlarıyla başlayacak yarışlar, pazar günü sona erecek.

YORUMLAR
500
'Yüzen oteller' Antalya Limanı'na demir atmaya başladı 'Yüzen oteller' Antalya Limanı'na demir atmaya başladı Motosiklet sporlarında hafta sonu 'Türk rüzgarı' esecek Motosiklet sporlarında hafta sonu 'Türk rüzgarı' esecek
Kaynak: AA

Motosiklet, Antalya, Türkiye, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:38:07. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement