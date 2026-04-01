Türkiye Dünya Kupası'na Gidiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.04.2026 03:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaan Ayhan, uzun bekleyişin ardından Dünya Kupası'na katılmanın sevincini paylaştı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Kaan Ayhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıllardır bugünü beklediklerini söyleyen Kaan Ayhan, "Hepimiz çok mutluyuz. İnşallah milletimiz de en az bizim kadar mutlu olmuştur. Uzun yıllardır bugünü bekliyoruz, bu maçı bekliyoruz. Çok şükür takım arkadaşlarım sağ olsun gerekeni yaptı. O yüzden hepimiz çok mutluyuz. Şimdi Dünya Kupası'na hazırlanacağız" diye konuştu.

'GRUPTA FAVORİLERİN ARASINDAYIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Dünya Kupası'ndaki hedeflerinin sorulması üzerine ise Kaan Ayhan, şöyle cevap verdi:

"İlk hedef Dünya Kupası'na gitmekti. Daha zor gruplar olduğunu düşünüyorum. Grupta bakalım en büyük favori biz miyiz. Ben şu anda takımın halini gördüğümde grupta favorilerin arasındayız diye düşünüyorum. Rakiplere de bağlı olarak orada birinci olursak devamına bakacağız."

Kaynak: DHA

Kaan Ayhan, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 04:21:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.