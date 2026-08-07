Türkiye, Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda
Türkiye, 12-16 Ağustos'ta Frankfurt'ta düzenlenecek şampiyonada 6 sporcu ile temsil edilecek.
Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Frankfurt kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 12-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Bireysel kategoride Hatice Gökçe Emir, grup kategorisinde ise Peri Demir, Ayşe Vesile Yetgin, Duru Aysu, Melek Duru Özen ve Safiye Zeynidinoğlu, şampiyonada Türkiye adına mücadele edecek.
Kaynak: AA
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