Türkiye, Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda

Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Frankfurt kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 12-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Bireysel kategoride Hatice Gökçe Emir, grup kategorisinde ise Peri Demir, Ayşe Vesile Yetgin, Duru Aysu, Melek Duru Özen ve Safiye Zeynidinoğlu, şampiyonada Türkiye adına mücadele edecek.