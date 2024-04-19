Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası ile tanıtım yapacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası ile tanıtım yapacak

Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası ile tanıtım yapacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da düzenlenecek Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesi medya mensuplarına bilgiler verdi. Çintimar, bu önemli şampiyona ile Türkiye'nin dünyaya tanıtımını yapacaklarını belirtti. Şampiyonaya 52 ülkeden 431 sporcu katılacak ve Türkiye, organizasyonun en fazla olimpiyat kotası veren yarışma olması hedefiyle toplamda 80'e yakın kota hedefliyor. Şampiyona, Türkiye'de ilk defa açık alanda düzenlenecek ve dünyanın her yerinden katılım sağlanacak.

19.04.2024 16:31
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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 21 Nisan Pazar günü Antalya'da yapılacak Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesi medya mensuplarına bilgiler verdi. Fatih Cintimar, "Bu önemli şampiyona ile Türkiye'nin dünyaya tanıtımını yapacağız" dedi.

Dünya Yürüyüş Şampiyonası, 21 Nisan 2024 tarihinde 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilecek. Şampiyonanın düzenleneceği EXPO alanında medya mensupları ile buluşan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, organizasyon ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin çok önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağını dile getiren Çintimar, "Bu önemli şampiyona ile Türkiye'nin dünyaya tanıtımını yapacağız. 21 Nisan günü yapılacak olan bu yarışmanın en önemli özelliği en fazla olimpiyat kotası veren yarışma olması. Ferdi kotalarla beraber toplamda 80'e yakın kota hedefliyoruz. Açık alanda yapılacak olan şampiyonanın tüm hazırlıklarını tamamladık" diye konuştu.

"Dünyanın her yerinden katılım sağlanacak"

Alan içerisinde organizasyonu en iyi şekilde yapıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen TAF başkanı Çintimar, "Bu şekilde daha fazla organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz. Yaklaşık 1600 akredite ile dünyanın her yerinden katılım sağlanacak. Pazar günü dünya şöleni yaşayacağız. 2 sporcu rekor hedefliyor. Ülkemizde ilk defa açık alan Dünya Yürüyüş Şampiyonası düzenlenecek. MIX bayrak takımında ilk 6'yı hedefliyoruz. Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz bayrak takımında yarışacaklar. Sporcularımız olimpiyat kotası için yarışacak. Hedef, 6 yürüyüşçü sporcu ile ülkemizi Paris'te temsil edebilmek. Ülkemizde bu tarz önemli ve büyük yarışmalar oldu ama olimpik anlamda kota veren en büyük yarışma pazar günü Antalya'da yapılacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Fatih Çintimar, Türkiye, Antalya, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası ile tanıtım yapacak - Son Dakika

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