Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda Paris 2024 kotası aldı - Son Dakika
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Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda Paris 2024 kotası aldı

Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası\'nda Paris 2024 kotası aldı

Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 kotası aldı. Antalya'da düzenlenen yarışta Türkiye takımı 20. olarak kota elde etti.

21.04.2024 16:50  Güncelleme: 16:52
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Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 kotası aldı.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 52 ülkeden 431 sporcunun katıldığı Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nın son yarışında organizasyon tarihinde ilk kez yapılan karışık bayrak maraton yarışı gerçekleştirildi. EXPO 2016 alanında düzenlenen yarışta Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan Türkiye takımı da mücadele etti. Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez ikilisi, 3.05.33'lik dereceyle kişisel en iyisini yürüyerek 20. oldu. Bu sonuçla milli takım, sadece 22 takımın katılabileceği Paris 2024'e kota almayı başardı.

Bu branşta Francesco Fortunato ve Valentina Trapletti'den oluşan İtalya 2 takımı 2.56.45'lik derecesiyle kişisel en iyi derecesini elde ederek altın, Koki Ikeda ve Kumiko Okada'dan oluşan Japonya takımı 2.57.04'le kişisel en iyi derecesini elde ederek gümüş, Alvaro Martin ve Laura Garcia-Caro'dan oluşan İspanya takımı ise 2.57.47'yle bronz madalya kazandı.

Bu sonuçlarla; İtalya 2, Japonya, İspanya, Meksika, Brezilya, Avustralya, İspanya 2, Ukrayna 3, Fransa, İspanya 3, Çin 2, Çin, Kolombiya 2, Almanya, Kolombiya, Avustralya 2, Japonya 3, Hindistan, Meksika 2, Türkiye, Slovakya, Ukrayna 2 takımları Paris 2024'te ilk defa düzenlenecek karışık bayrak yarışında madalya arayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda Paris 2024 kotası aldı - Son Dakika

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