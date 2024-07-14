Türkiye, EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda 9. ve 10. sırada yer aldı

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Bulgaristan'da düzenlenen EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nı erkek milli takımı 9'uncu, kadın milli takımı ise 10'uncu sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Varna kentinde gerçekleştirilen şampiyonada erkek milli takımı, sıralama grubunda Çekya ve İtalya ile karşılaştı.

Dün oynanan ilk maçta Çekya'ya 26-18 ve 20-12'lik skorlarla mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci mücadelesinde de İtalya'ya 26-10, 24-25 ve 9-6'lık skorlarla 2-1 yenildi ve bugün sıralama grubu son müsabakasında Malta ile karşılaştı.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, Malta karşılaşmasını 28-14 ve 23-8'lik skorlarla kazanarak turnuvayı 9. sırada tamamladı.

Kadın milli takımı ise sıralama grubunda dün ilk maçında İsviçre'yi 19-15 ve 17-15'lik skorlarla yenerken, İtalya'ya 20-12 ve 16-14'lük skorlarla mağlup oldu.

Milliler, son maçında Çekya'yı 21-16 ve 25-20'lik skorlarla yenerek turnuvayı 10. sırada tamamladı.