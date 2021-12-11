Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonalarının son ayak yarışları Frigya'da başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonalarının 4. ve son ayak yarışları, tarihi Frig Vadisi'nin bulunduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde antrenman ve sıralama turlarıyla start aldı.

Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığının katkılarıyla Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'ndeki şampiyona öncesi, TMF yetkileri tarafından sporculara brifing verildi.

İdari kayıt ve teknik kontrollerini tamamlayan yarışçılar, motosikletleri ve ATV'leriyle Ayazini Köyü'nde "magazin turu" attı.

Daha sonra Ayazini Köyü Örenyeri'ndeki zorlu parkura geçen sporcular, antrenman ve sıralama etaplarında ter döktü.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor turizmi açısından Ayazini Köyü'nde tarihi bir günün yaşandığını söyledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'ndan daha fazla heyecan duyduğunu dile getiren Akülke, şunları kaydetti:

"3 bin yıllık Frigya'da mükemmel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. İki gündür sporculardan inanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz. Burada 20 kilometrelik bir etapta sporcular 4 kez tur atacak. Toplamda 80 kilometrelik bir yolu kat edecekler. Toplamda 100'e yakın motosiklet ve ATV sporcumuz yarışlara katılıyor. Türkiye'nin her tarafında insanlar burada. İnşallah, buradaki yarışlar örnek olur ve diğer federasyonlarımızda burada etkinlikler yapar. Bu sayede de Türkiye'nin bilinmeyen yerlerini de sporla tanıtırız."

Akülke, TMF açısından final yarışlarının anlamının çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Enduro ve ATV şampiyonları Ayazini Köyü'nde belli olacak. Avrupa'ya gidecek sporcular burada belli olacak. Yarışçılar da burada olmaktan çok mutlu. İnanılmaz bir ambiyans var. İnşallah, kazasız belasız bir yarış olur." diye konuştu.

-"Tarihi ve hızlı bir parkurda yarışacağız"

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu da Frigya'nın kalbi Ayazini Köyü'nde tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek herkesi yarınki final yarışlarına ve konser etkinliğine davet etti.

Enduro sporcusu Tan Ada ise turizm köyü Ayazini'de çok güzel mekanların bulunduğuna değinerek, "İlk defa buraya geliyorum. Çok muhteşem yatırım yapılmış. Herkesin mutlaka buraları gelip görmesini tavsiye ederim. Parkur çok güzel. Tarihi ve hızlı bir parkurda yarışacağız." şeklinde konuştu.

Enduro sporcusu İslam Yıldız ise Frigya'daki tarihi ve doğal ortamın çok güzel olduğuna dikkat çekerek, iddialı bir yarış ortaya çıkaracağını ifade etti.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası son ayak yarışları, yarın saat 11.00'da yapılacak.