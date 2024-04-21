Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı Bilecik'te yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı Bilecik'te yapıldı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı Bilecik\'te yapıldı

Bilecik'te yapılan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na 195 sporcu katıldı. Bilecik'e 5 kupa geldi.

21.04.2024 20:46  Güncelleme: 20:49
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- 195 sporcunun katıldığı Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı Bilecik'te yapıldı

10 yarışmacının katıldığı Bilecik'e 5 kupa geldi

BİLECİK - Bilecik'te yapımı tamamlanan Endurobil 365 Ekstrem Park, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı'na ev sahipliği yaparken, 7'si kadın, 195 endurocu katıldı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonu Bilecik ilk kez açıldı. Türkiye'nin en zorlu yarış serileri arasında yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda Bilecik'te dün endurocular, Cumhuriyet Meydanında yapılan kayıtları ile başladı. Ardından Endurobil 365 Ekstrem Park'ta zamana karşı ter döken endurocular, bugün ise binlerce Bileciklin katılımıyla hem ekstrem testte hem de enduro testte sezonun ilk kupaları için mücadele ettiler. Türkiye'nin en zorlu yarış serileri arasında yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda Bilecik'te 13 kategoride 7'si kadın, 195 sporcu kıyasıya yarıştı. Yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, S1 ve S2 sınıflarında düzenlendi. Yarışmalar sonunda kategorilerinde ilk üçe girenlerin ödüllerini Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Sabri Çobanoğlu, Kültür Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir verdi.

Öte yandan 2 günde binlerce kişinin izlediği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı'ndan Bilecik'te 10 sporcu katıldı. EV kategorisinde Ali Baydaş ve EC Grubundan Ufuk Çakmak birinci oldu. Sami Yılmaz, Hasan Gider ve Aykut Kızıltan ise gruplarında üçüncü oldu.

Kaynak: İHA

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