Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı yarın İzmir'de başlayacak - Son Dakika
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı yarın İzmir'de başlayacak

13.05.2022 09:01
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı yarın İzmir'de başlayacak

2022 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk ayak yarışı hafta sonu İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

2022 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk ayak yarışı hafta sonu İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bergama Belediyesinin ev sahipliğindeki şampiyona yarın saat 12.30'da Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda verilecek magazin startı ile başlayacak.

İlk gün Kozak Yaylası'ndaki Ekstrem Test Parkuru'nda gerçekleştirilecek sıralama turlarının ardından organizasyon, pazar günkü mücadelelerle tamamlanacak.

Dere ile patikalardan oluşan etaplarda yarışacak katılımcılar, kaya, çamur ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele edecek.

Enduro Şampiyonası'nda yarışlar, EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, kadınlar ve veteranlar, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve İki Çeker sınıflarında yapılacak.

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Cumhuriyet Meydanı, Bergama, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı yarın İzmir'de başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı yarın İzmir'de başlayacak - Son Dakika
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