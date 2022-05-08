Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de yapılacak - Son Dakika

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada sezonunun ilk yarışı, Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde 14-15 Mayıs tarihlerinde Kozak Enduro ve Atv Parkuru'nda yapılacak.

Sporcular, Kozak'ın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde, dere ve patikalardan oluşan etaplarda, kaya, çamur ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele edecek.

Yarışlar, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Sporcular, aynı gün Kozak'ta oluşturulan ekstrem test parkurunu geçecek.

İlk ayak yarışı 15 Mayıs Pazar günü yapılacak mücadeleyle tamamlanacak.