Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de yapılacak

08.05.2022 12:25
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de yapılacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada sezonunun ilk yarışı, Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde 14-15 Mayıs tarihlerinde Kozak Enduro ve Atv Parkuru'nda yapılacak.

Sporcular, Kozak'ın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde, dere ve patikalardan oluşan etaplarda, kaya, çamur ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele edecek.

Yarışlar, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Sporcular, aynı gün Kozak'ta oluşturulan ekstrem test parkurunu geçecek.

İlk ayak yarışı 15 Mayıs Pazar günü yapılacak mücadeleyle tamamlanacak.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk tarım fuarı 7 yıl aradan sonra kapılarını açıyor Türkiye'nin ilk tarım fuarı 7 yıl aradan sonra kapılarını açıyor Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış

Türkiye, Mayıs, İzmir, Atv, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement