Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig'inde şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig'inde şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig\'inde şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu
03.05.2026 10:50  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi 2025-2026 sezonu play-off finalinde Keçiören Belediyesi Bağlum'u 88-85 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Basketbol şampiyon oldu.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi 2025-2026 sezonu play-off finalinde Keçiören Belediyesi Bağlum'u 88-85 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Basketbol şampiyon oldu. Bu sonuçla Sakarya ekibi, gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanan final mücadelesine Başantrenör Sinan Çambel yönetimindeki Sakarya Büyükşehir Basketbol; Mert İlhan, Yavuz Koça, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin ve Gökhan Aydın ilk 5'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-22 önde kapatan Sakarya temsilcisi, ikinci çeyrekte rakibinin skor üretimine engel olamayınca devreye 50-50'lik eşitlikle girildi. Mücadelenin üçüncü çeyreğinde üstünlüğü ele alan Keçiören Belediyesi Bağlum, son periyoda 69-68 önde girdi.

Son çeyrekte gelen şampiyonluk

Final periyodunda oyun üstünlüğünü yeniden eline alan Sakarya Büyükşehir Basketbol, sahadan 88-85 galip ayrılarak sezonu şampiyonluk kupasıyla tamamladı. Sakarya ekibinde Yavuz Koça kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Tarık Çolak 15, Mert İlhan ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını alan Sakaryalı oyuncular, sevinçlerini salondaki taraftarlarıyla paylaştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig'inde şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:38
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 11:23:29. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig'inde şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.