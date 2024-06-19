Türkiye, EURO 2024 F Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Türkiye, EURO 2024 F Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçlar sonunda zirveye yerleşti. Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken, Portekiz de Çekya'yı 2-1 yendi. Puan durumunda Türkiye ve Portekiz 3'er puanla ilk sırayı paylaşıyor.

19.06.2024 00:17
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonunda zirveye yerleşti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Türkiye ile Gürcistan ve Portekiz ile Çekya karşılaştı.

Grubun ilk maçında Türkiye, BVB Dortmund Stadı'nda Gürcistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Gürcistan'ın tek golünü Georges Mikautadze kaydetti.

Günün ikinci maçında ise Portekiz ile Çekya, Leipzig Stadı'nda kozlarını paylaştı. Portekiz, Robin Hranac'ın kendi kalesine ve Francisco Conceiçao'nun attığı gollerle 2-1 galip geldi. Çekya'nın golünü Lukas Provod attı.

Puan durumu

F Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaçGBMAYAVPuan
Türkiye11003123
Portekiz11002113
Çekya100112-10
Gürcistan100113-20

İkinci maçların programı

F Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark Stadı)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Dortmund Stadı)

Kaynak: AA

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