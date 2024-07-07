Türkiye, EURO 2024'te Hollanda'ya yenilerek çeyrek finalde veda etti - Son Dakika
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Türkiye, EURO 2024'te Hollanda'ya yenilerek çeyrek finalde veda etti

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde elenmesi uluslararası basında geniş yer buldu. Haber ajansları ve ulusal internet siteleri, Türkiye'nin turnuvadaki performansını ve maçın detaylarını paylaştı. Hollanda'nın yarı finale yükselmesi ve Türk taraftarların büyük destekleri de haberlerde vurgulandı.

07.07.2024 11:39
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek veda eden Türkiye, uluslararası basında geniş yer buldu.

Uluslararası haber ajansları ve farklı ülkelerde haber yayını yapan ulusal internet siteleri ve gazeteler, dün Türkiye'nin EURO 2024'e veda ettiği maçla ilgili haberler paylaştı.

ABD merkezli AP haber ajansı, "Hollanda, Türkiye'yi yenerek EURO 2024 yarı finalinde İngiltere'ye karşı mücadele edecek" başlıklı haberinde "Türk taraftarlar, Türk kökenli büyük bir topluluğa ev sahipliği yapan bir şehirde, turuncu giysili taraftarlardan çok daha fazlaydı. Çoğu, savaş sonrası ekonomiyi yeniden inşa etmeye yardımcı olmak için Batı Almanya'ya gelen Türk "misafir işçilerin" torunları. Almanya, yaklaşık 3 milyon Türk veya Türk kökenli insana ev sahipliği yapıyor ve bu da onları ülkenin en büyük etnik azınlığı yapıyor ve takım, EURO 2024'te ateşli bir destek gördü." ifadelerine yer verdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Müldür'ün kendi kalesine attığı gol Hollanda'yı EURO 2024 yarı finaline taşıdı" başlığını atarken "Türkiye, beklenmedik bir yarı finale yükselmek için stadyumda tutkulu bir destek dalgasından yararlandı, ancak Hollandalıları uzak tutmasına rağmen son 20 dakikada baskıya yenik düştüler." değerlendirmesinde bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera uluslararası haber kanalı ise "Yaklaşık 20 dakikalık çılgın bir sürecin ardından Hollanda, Berlin'de 2-1'lik skorla yarı finale çıktı. Maçın büyük bölümünde oldukça etkileyici olan Türkiye'yi unutmayın. Hatta geç faulü protesto eden Türk yedek kulübesinden birine kırmızı kart bile verildi. Bu oyun gerçekten her şeye sahipti ve kesinlikle turnuvanın oyunlarından biri olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

"EURO 2024'ün diğer 'ev sahibi' ülkesi"

İngiliz Telegraph gazetesi, " Wout Weghorst, Hollanda'nın kurtarıcısı. Hollanda, Türkiye'nin saldırısını püskürterek EURO 2024 yarı finaline yükseldi" başlığıyla sunduğu haberinde "Hollandalılar, EURO 2024'ün diğer 'ev sahibi' ülkesinin, taraftarların önünde, sanki maç Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda değil de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyormuş gibi bir oyun sergilemesinin son kurbanı olmaya hazır görünüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız haber sitesi France 24, "Hollanda, İngiltere yarı finaline çıkmak için EURO 2024'te Türkiye'ye karşı geri dönüş yaptı" başlığını atarken "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde stadın dörtte üçünü dolduran Türk taraftarlar, kutlama için kükredi ve meşaleler ateşledi." ifadelerine yer verdi.

ABD kaynaklı Foxsports internet sitesi, "Hollandalılar yarı finale yükselmek için geri dönüş galibiyeti aldı" başlığını atarken "EURO 2024 çeyrek finali yine heyecanla sona erdi ve Hollanda, Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi." bilgisini verdi.

"Hayal kırıklığı yaratan bir son"

İngiliz BBC Sport internet sitesi, "Türkiye için harika bir turnuva olan bu turnuvanın hayal kırıklığı yaratan bir sonu oldu." ifadesini kullanırken "Son 16'da Avusturya'yı yenmek kolay bir başarı değildi ve Türkiye, Berlin'de Avrupa'nın favorisini alt etme tehdidinde bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Hollanda'nın Dutchnews sitesi, "6 dakikada atılan iki golle Hollanda, Türkiye'nin hırslı ve coşkulu genç takımını geriden gelip yenerek 20 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa yarı finaline yükseldi." ifadelerine yer verdi.

"Türk taraftarların takımlarına verdiği destek, maça dramatik bir fon oluşturdu"

ABD'nin haber kanalı CNN, "Hollanda, Türkiye'yi yenerek EURO 2024 yarı finaline yükseldi" başlığını kullanırken "Türk taraftarların takımlarına verdiği destek, maça dramatik bir fon oluşturdu. Ancak sahadaki aksiyon, tribünlerdeki enerjiye ayak uyduramadı ve her iki takım da keskin bir vuruş bulmakta zorlandı." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol Marca gazetesi, Hollanda'nın 1-0 geriden gelerek Türkiye'yi 2-1 yenip yarı finale çıkma başarısı gösterdiğini yazarken "Türkiye, salı günü Avusturya'yı 2-1 yendikleri maçta gol attıktan sonra milliyetçi el hareketi yaptığı için UEFA'dan iki maç ceza alan defans oyuncusu Merih Demiral'dan yoksundu." ifadelerini kullandı.

Fransa merkezli uluslararası spor yayıncısı Eurosport ise "Hollanda, Berlin'de oynanan çeyrek finalde Türkiye'nin umutlarını 2-1'lik skorla bitirip, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atmasının ardından 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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