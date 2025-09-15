Türkiye EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya Kazandı

15.09.2025 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, Almanya'ya yenilerek EuroBasket 2025'te ikinci oldu. Ataman ve Cedi Osman üzgün.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

EuroBasket 2025'i ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazanan Türkiye'de başantrenör Ataman ile kaptan Cedi Osman, Arena Riga'da oynanan finalin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya'yı tebrik eden Ergin Ataman, "Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında hep konuştum. Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız." diye konuştu.

Cedi Osman: "Son birkaç dakikada kontrolü yitirdik"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, maçın kontrolünü son 2 dakikada kaybederek şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Karşılaşmada son birkaç dakikaya kadar kontrolü ellerinde bulundurduklarını aktaran 30 yaşındaki milli basketbolcu, "Çok üzgünüz. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden finale yükseldik. Herkes kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istedi. Ancak olmadı. Çok üzgün ve duygusalız. Finale kadar namağlup gelip, finalde de 38 dakika önde oynayıp son 2 dakikada maçı kaybettik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Herkese teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ergin Ataman, Milli Takım, Cedi Osman, EuroBasket, Almanya, Türkiye, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:47:07. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.