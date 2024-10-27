Türkiye FIA Oyunları'nda 5. Sırada

Spor

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen FIA Motorsporları Oyunları'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

İspanya'nın Valensiya kentinde gerçekleşen ve 85 ülkeden 700 sporcunun 26 farklı disiplinde yarıştığı oyunlar sona erdi.

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde piste çıktı. Ayhancan, 26 tur süren yarışı Almanya ve İspanya'nın önünde birinci bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Rally 2 kategorisinde ise Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, altın madalya elde etti.

Ali-Oytun çifti, Türkiye'ye Rally 2 Asfalt ve Rally2 Gravel kategorilerinde de gümüş madalyalar kazandırdı.

Bir diğer milli sporcu İskender Zülfikari ise Karting Sprint Junior kategorisinde gümüş madalya aldı.

Türkiye, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş madalyayla 5. sırada bitirdi.