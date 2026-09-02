Türkiye FIBA erkekler dünya sıralamasında 808.1 puanla 9. sıraya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye FIBA erkekler dünya sıralamasında 808.1 puanla 9. sıraya çıktı

Türkiye FIBA erkekler dünya sıralamasında 808.1 puanla 9. sıraya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA, 2027 Dünya Kupası Elemeleri dördüncü pencere maçlarının ardından erkekler dünya sıralamasını güncelledi. Türkiye, iki basamak yükselerek 808.1 puanla 9. sıraya yerleşti ve finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Sıralamada ABD liderliğini korurken, Türkiye 8. sıradaki Arjantin'e yaklaştı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde dördüncü pencere maçlarının sona ermesiyle erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre Türkiye, iki basamak yükselerek 808.1 puanla 9. sıraya yerleşti.

FIBA dünya sıralaması güncellenirken A Milli Erkek Basketbol Takımı, eleme maçlarında aldığı sonuçlarla ilk 10 içerisinde en büyük yükselişi gerçekleştirdi. Milliler, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Bu sonuçla Türkiye sıralamada 809.2 puanla 8. basamakta bulunan Arjantin'e de önemli ölçüde yaklaştı.

Sıralamada 952.3 puanla ABD ilk sıradaki yerini korurken Almanya 877.4 puanla ikinci sırada bulundu. Fransa ise 870.9 puana ulaşarak Sırbistan'ı geride bıraktı ve üçüncü sıraya yükseldi.

Asya elemelerinde yenilgisiz yoluna devam eden Avustralya, İspanya ile arasındaki farkı büyük ölçüde kapattı. İspanya 822.1 puanla altıncı sırada, Avustralya 822 puanla yedinci basamakta yer aldı.

İlk 20 içerisinde Türkiye dışında yükselen tek takım Finlandiya oldu. Deplasmanda Estonya karşısında farklı bir galibiyet alan Finlandiya, Amerika Elemeleri'nde iki yenilgi yaşayan Porto Riko'yu geride bırakarak 16. sıraya çıktı.

Amerika kıtasında en üst sırada yer alan yükselişi Meksika gerçekleştirdi. Kolombiya'yı ve o dönemde ilk 10 içerisinde bulunan Brezilya'yı mağlup eden Meksika, iki basamak çıkarak 26. sıraya yerleşti.

Afrika Elemeleri'nde Fildişi Sahili ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni mağlup eden Angola, ilk 80 içerisindeki takımlar arasında en büyük yükselişi kaydetti. Afrika takımlarının bu pencerede üçer karşılaşmaya çıkması, daha fazla sıralama puanı kazanabilmelerine olanak sağladı. Angola, beş basamak yükselerek 27. sıraya çıktı.

Sıralamadaki en büyük yükselişler ise 2029 FIBA Asya Kupası Ön Elemeleri'nde mücadele eden takımlardan geldi. Kuveyt, Malezya ile Hong Kong, Çin sekizer basamak yükseldi. Organizasyon, alt sıralardaki takımlara mevcut puanlarına oranla önemli miktarda sıralama puanı kazanma fırsatı sundu.

Mikronezya Federal Devletleri ve Palau, 2026 FIBA Mikronezya Kupası'ndaki; Kırgızistan, Maldivler ve Nepal ise 2029 FIBA Asya Kupası Ön Elemeleri'ndeki mücadelelerinin ardından ilk kez dünya sıralamasına dahil edildi. Böylece FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda yer alan takım sayısı 159'a yükseldi.

FIBA, bu güncellemeyle birlikte Galibiyet Farkı Faktörü'nde ikinci aşamayı da uygulamaya aldı. Buna göre takımlar, 15 sayı ve üzerindeki galibiyetlerinde bonus kazanmaya devam edecek. Bir takımın karşılaşmayı 30 sayı veya daha fazla farkla kazanması halinde ise maçtan elde ettiği sıralama puanı daha yüksek bir katsayıyla çarpılacak. Böylece sahadaki farklı galibiyetlerin dünya sıralamasına daha fazla yansıması sağlanacak.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 takım şöyle:

1. ABD - 952.3 puan

2. Almanya - 877.4 puan

3. Fransa - 870.9 puan

4. Sırbistan - 870.6 puan

5. Kanada - 863.0 puan

6. İspanya - 822.1 puan

7. Avustralya - 822.0 puan

8. Arjantin - 809.2 puan

9. Türkiye - 808.1 puan

10. Litvanya - 801.3 puan

11. Brezilya - 799.0 puan

12. Letonya - 787.9 puan

13. Yunanistan - 784.4 puan

14. Slovenya - 756.3 puan

15. İtalya - 745.4 puan

16. Finlandiya - 706.0 puan

17. Porto Riko - 698.8 puan

18. Karadağ - 671.2 puan

19. Polonya - 651.2 puan

20. Gürcistan - 614.7 puan

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye FIBA erkekler dünya sıralamasında 808.1 puanla 9. sıraya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
13 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar: Sanıklara ceza yağdı 13 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar: Sanıklara ceza yağdı

19:36
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:28
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
17:48
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 20:19:01. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye FIBA erkekler dünya sıralamasında 808.1 puanla 9. sıraya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement