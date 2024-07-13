FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Slovenya'ya 82-53 mağlup oldu.
Milli takım, Litvanya'da düzenlenen organizasyondaki 5-8'incilik müsabakasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Başkent Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-9 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 33-30 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan Slovenya, üçüncü periyodunu 61-39 önde bitirdiği karşılaşmadan 82-53 galip ayrıldı.
Türkiye, turnuvada yarın 7-8'incilik maçı oynayacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye, FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'ya mağlup oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?