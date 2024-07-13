Türkiye, FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'ya mağlup oldu

Spor

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Slovenya'ya 82-53 mağlup oldu.

Milli takım, Litvanya'da düzenlenen organizasyondaki 5-8'incilik müsabakasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Başkent Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-9 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 33-30 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan Slovenya, üçüncü periyodunu 61-39 önde bitirdiği karşılaşmadan 82-53 galip ayrıldı.

Türkiye, turnuvada yarın 7-8'incilik maçı oynayacak.