Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi - Son Dakika
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi

31.03.2022 14:46
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Brezilya1832+1
2Belçika1827-1
3Fransa1789-
4Arjantin1765-
5İngiltere1761-
6İtalya1723-
7İspanya1709-
8Portekiz1674-
9Meksika1658+3
10Hollanda1658-

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A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Belçika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi - Son Dakika


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