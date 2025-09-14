Türkiye Finalde Almanya'ya Yenildi - Son Dakika
Türkiye Finalde Almanya'ya Yenildi

Türkiye Finalde Almanya\'ya Yenildi
14.09.2025 23:13
Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matthew Leigh Kallio, Ademir Zurapovic, Yohan Rosso

Türkiye: Shane Larkin 13, Şehmur Hazer 2, Cedi Osman 23, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 2, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven

Başantrenör: Ergin Ataman

Almanya: Isaac Bonga 20, Oscar da Silva, Maodo Lo 2, Tristan da Silva 13, Franz Wagner 18, Daniel Theis 3, Dennis Schröder 16, Justus Hollatz, Johannes Thiemann 7, Leon Kratzer, Adreas Obst 9

Başantrenör: Alex Mumbru

1. Periyot: 24-22 (Almanya lehine)

Devre: 46-40 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 67-66 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basketbol, Almanya, Türkiye

Son Dakika Spor Türkiye Finalde Almanya'ya Yenildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye Finalde Almanya'ya Yenildi - Son Dakika
