Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası'nda!
Ziraat Bankkart, 2026'da Polonya'da FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Ziraat Bankkart, 15-20 Aralık 2026 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek FIVB Erkekler Kulüpler
Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'nin ev sahipliğinde dünya voleybolunun önde gelen kulüplerinin mücadele edeceği organizasyonda FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın grup aşaması Arena Katowice ve Arena Sosnowiec'te, final etabı ise Czstochowa Sports Hall'da oynanacak.
Kaynak: İHA
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