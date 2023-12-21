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Türkiye Futbol Federasyonu Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi'ni yasaklayan kurallarını hukuka aykırı bulmasına rağmen, UEFA'nın önderliğinde çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Avrupa Süper Ligi\'ni desteklemiyor
21.12.2023 - 19:14,  Güncelleme: 19:23
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın bugün aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışıldığı, gelişmelerin de yakından takip edildiği belirtildi.

"Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte, sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir. Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."

Kaynak: DHA
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