TFF Başkanı Büyükekşi'den futbolseverleri yıkan sözler: Yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok

Süper Lig'de her zaman tartışma konusu olan yabancı sınırına ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.
Büyükekşi yabancı sınırına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.
Hakem atamalarıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Bundan sonra her hafta dijital atama yapılacak. Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık. Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Daha önce söylediğimiz gibi kulüp başkanlarıyla birlikte hakem atamasını yaptık. Hangi hakemin neden atandığını, diğerinin neden atanamadığını gösterdik. Herkes de bundan memnun kaldı." dedi.
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