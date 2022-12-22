TFF Başkanı Büyükekşi'den futbolseverleri yıkan sözler: Yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi'den futbolseverleri yıkan sözler: Yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok

22.12.2022 15:34

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırıyla ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını söyledi. Yabancı sınırının kaldırılmasını isteyen birçok futbolsever, Büyükekşi'nin bu sözleri karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Lig'de her zaman tartışma konusu olan yabancı sınırına ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Büyükekşi yabancı sınırına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

"HERKES BUNDAN MEMNUN KALDI"

Hakem atamalarıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Bundan sonra her hafta dijital atama yapılacak. Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık. Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Daha önce söylediğimiz gibi kulüp başkanlarıyla birlikte hakem atamasını yaptık. Hangi hakemin neden atandığını, diğerinin neden atanamadığını gösterdik. Herkes de bundan memnun kaldı." dedi.

YORUMLAR
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SPOR Mehmet Büyükekşi: Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok SPOR Mehmet Büyükekşi: Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok İlk defa Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda dijital hakem ataması yapıldı İlk defa Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda dijital hakem ataması yapıldı

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi'den futbolseverleri yıkan sözler: Yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok - Son Dakika


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