TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti - Son Dakika
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TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti

30.09.2022 18:06
TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar, görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçınar, "TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile yaptığım görüşme neticesinde istifa etmiş bulunmaktayım. Sayın başkan, yönetimi ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yanan TFF'de Başkan Danışmanı olarak görev yapan Hilmi Gökçınar, Mehmet Büyükeşi ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı.

"YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hilmi Gökçınar, "2017 yılı nisan ayından bu yana yürüttüğüm Türkiye Futbol Federasyonu başkan danışmanlığı görevimden TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile yaptığım görüşme neticesinde istifa etmiş bulunmaktayım. Sayın başkan, yönetimi ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti - Son Dakika
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