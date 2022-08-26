TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu - Son Dakika
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TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu

26.08.2022 15:37
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adıyaman İl Temsilciliğinin genel kurulunda başkanlığa Hasan Doğan seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adıyaman İl Temsilciliğinin genel kurulunda başkanlığa Hasan Doğan seçildi.

Adıyaman Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda iki aday yarıştı. Mevcut Başkan Ali Can Çelik ve Hasan Doğan adaylıkta yarıştı.

Divan başkanlığını Zeynal Abidin Deneri, divan üyeliğini Mehmet Teker ve Mehmet Şahin'in yaptığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

46 kulüp başkanının oy kullandığı genel kurulda Hasan Doğan 24, Ali Can Çelik 22 oy aldı. Hasan Doğan TFF Adıyaman İl Temsilcisi oldu.

Genel kurul sonrasında açıklama yapan Hasan Doğan, seçimin kazanan ve kaybedeninin olmadığını Ali Can Çelik ile her zaman birlikte yöneteceklerini söyledi.

Ali Can Çelik ise, kendisine bir görev verilmesi halinde her zaman göreve hazır olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Can Çelik, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu - Son Dakika

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