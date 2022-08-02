Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

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