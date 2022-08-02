Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi

02.08.2022 20:56
Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

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