TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem atamalarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem atamalarıyla ilgili açıklama Açıklaması

18.08.2022 16:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim seminerine katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamalarının algoritmik sistemle gerçekleştiğini ve bazı kulüp başkanlarının hakem atamaları konusundaki beklentilerinin kendilerinde bir karşılık...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim seminerine katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamalarının algoritmik sistemle gerçekleştiğini ve bazı kulüp başkanlarının hakem atamaları konusundaki beklentilerinin kendilerinde bir karşılık bulmayacağını söyledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Kamp Tesisleri'ndeki seminerin basına açık bölümünde konuşan Büyükekşi, elini kürsüye vurarak bu konunun kamuoyu tarafından kesinlikle doğru olarak bilinmesini istediklerini dile getirdi.

Hakem atamalarındaki sisteme değinen Büyükekşi, "(Yok şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz) gibi yapılan çağrılar bizde karşılık bulmaz. Böyle bir sistem yok. Bizim sistemimiz buna izin vermiyor. Bu sistemin tam ve istenilen düzeyde çalışması için mümkün olduğu kadar veriye ihtiyacımız var. Daha çok maç oynandıkça elimizde daha çok veri olacak. Henüz ligin ikinci haftasındayız. Bu güzel sisteme biraz zaman tanımanızı rica ediyorum. Futbolun geleceği için çok önemli adımlar atıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Hakemler için kişilik geliştirme programlarına devam ettiklerini ve Süper Lig hakem havuzlarını genişletmek için yeni çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Büyükekşi, "Hakemlerin değil, oyunun konuşulduğu bir futbol için bu çalışmaları yürütürken tüm başkanlardan, yöneticilerden, teknik direktörlerden ve futbolculardan hakemlerle ilgili açıklamalarda anlayış, daha iyi bir dil ve sabır istiyoruz. Çünkü el ele verirsek çok daha iyi bir futbol atmosferini birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hugh Dallas'ın danışmanlığı

Büyükekşi, global futbol dünyasında önemli bir yeri olan deneyimli hakem Hugh Dallas'ın danışmanları olmasından gurur duyduklarını, Süper Lig'in marka değerini yukarıya taşımak ve zevkle izlenen bir futbol atmosferi yaratmak için, hakemleri daha iyi hale getirme çabalarına girdiklerini ve buna devam ettiklerini dile getirdi.

Amaçlarının futbolseverlerin güvenini kazanacak, düzgün işleyecek, itiraz edenlerin bile itimat edeceği bir sistem kurmak olduğunu anlatan Büyükekşi, "Hem kendi çabamız, hem de paydaş katkılarıyla bunu oluşturmak için kolları sıvadık. Bugünden yarına daha iyi olacak. Bu bir süreç ve hepinizin sabrına ihtiyaç var. Bugün tartışma konusu olan birçok şey ölçülebilir. Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Böylece futbolun güzelliklerinin çok daha fazla konuşulduğu, hakem hatalarının ise çok daha az konuşulduğu bir ortam yakalayacağız." diye konuştu.

En önemli eleştiri noktalarından biri olan Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili teknik olanakları daha da güçlendirdiklerini, saha ve VAR hakemlerinin birbirlerinden ayrıldığını anlatan Büyükekşi, hakem atamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Hakem ve VAR iletişimini asgari düzeye indirip fayda odaklı duruma getirdik. Bu, maksimum fayda tasarımı. Bu yapının 2 haftada yüksek verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzun en güzel kanıtı. Diğer yandan hakem atamasını kişiselden çıkardık, dijital atamayı hayata geçirdik. Tüm hakem atamalarımız, bilgisayar algoritmasının yaptığı değerlendirme neticesinde gerçekleşiyor. Hakem atamaları federasyonumuzda veya MHK'daki kişilerin inisiyatifiyle değil dijital sistem tarafından algoritmik değerlere göre gerçekleşiyor." diye konuştu.

Yayıncı kuruluşta her salı akşamı hakem performansları değerlendirilecek

Ligin marka değeri ve oyun kalitesinin artması gerektiğine işaret eden Büyükekşi, "Sanıyorum tüm paydaşlarımız hemfikir ki bundan önceki dönemlerde bu kadar hızlı, somut, önemli adımlar atılmadı. Birlikte yola çıktık. Hep birlikte başardık, bundan sonra da hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yeni uygulamalarıyla ilgili de, "Ligin dördüncü haftasından itibaren MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve Hugh Dallas, her hafta salı akşamı yayıncı kuruluşla belirlenecek bir saatte, ilgili haftanın hakem performanslarını, görüntüler eşliğinde değerlendirecek." bilgisini verdi.

Salonda kendisini dinleyen hakemlere de seslenen Büyükekşi, "Bizler sizlere güveniyoruz, sizler de bize güvenin. Elimizden gelen he türlü desteği vereceğiz hakemlere. Performanslarınız bizim açımızdan çok önemli. Lig sonunda inşallah her türlü eğitim programı vereceğiz, her türlü çalışmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig hakemlerinin yer aldığı seminerde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, basın mensuplarına hakem performansı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

YORUMLAR
500
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi MHK Başkan Vekili Ilgaz, hakem Yasin Kol'un biraz dinlendirileceğini söyledi MHK Başkan Vekili Ilgaz, hakem Yasin Kol'un biraz dinlendirileceğini söyledi
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem atamalarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem atamalarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement