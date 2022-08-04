Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika

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