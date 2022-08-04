PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika
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PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

04.08.2022 17:39
PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika
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