A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika
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A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

14.08.2022 01:15
A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te oynanacak olan A. Konyaspor-Başakşehir FK maçı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te oynanacak olan A. Konyaspor- Başakşehir FK maçı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu Konyaspor Büyükşehir Stadyumu zemininin, sporcu sağlığını tehdit ettiğini ve futbol oynamaya müsait olmadığını raporlandı. TFF'nin aldığı karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de karşılaşılacak olan A.Konyaspor - Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig maçının, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağı kararlaştırıldı. - ESKİŞEHİR

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Gençlerbirliği-Altınordu maçının ardından Gençlerbirliği-Altınordu maçının ardından A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika
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