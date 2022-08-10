Futbol Federasyonu: Yabancı sayısı 21 değil, 14 - Son Dakika
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Futbol Federasyonu: Yabancı sayısı 21 değil, 14

10.08.2022 10:20
Futbol Federasyonu: Yabancı sayısı 21 değil, 14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "21 yabancı uygulaması söz konusu değildir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir" ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"8 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" statüsünde yer alan yabancı uyruklu futbolcu sınırlandırmalarına ilişkin bazı medya organlarında çıkan haberler ve değerlendirmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur.2022-2023 sezonu öncesinde "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" kuralı hakkındaki çalışmalar ve Kulüpler Birliği ile yapılan istişareler sonucunda, 2022-2023 sezonu için 7 yabancı uyruklu futbolcunun sahada aynı anda yer alması kuralı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da 8 yabancı uyruklu futbolcunun aynı anda sahada olmasına izin verilecek şekilde değiştirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun bu kararı, Kulüpler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır.Yine Rezerv Lig uygulamasının başlayacağının da duyurulması ile kulüplerimizin talebini değerlendiren Yönetim Kurulumuz, gerek Rezerv Lig ihtiyaçları gerekse kulüplerimize daha uygun ücretlerle genç oyuncu alıp yetiştirerek ileride bunlardan gelir elde etme şansı tanımak için, U14 dahil milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 21 yaş ve altı 3 yabancı uyruklu futbolcu transferine imkan tanımıştır. Kulüplerimizle ortak yapılan uyumlu çalışmalar neticesinde, 21 yaş ve altı üç yabancıya ilişkin; Ülkesinin U21 veya A Milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmak,FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmak kriterleri revize edilmiştir.  Dolayısıyla Federasyonumuzun kulüplerimizle ortak çalışmalar sonucunda aldığı karara göre, 21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir. Ayrıca Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan mutabakat sonucunda kulüplere; 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir.

Türk Futbolunun marka değerini ve kalitesini yükseltmek hedefiyle görevini sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun tüm paydaşları ile birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecektir."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Togo Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol Federasyonu: Yabancı sayısı 21 değil, 14 - Son Dakika

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