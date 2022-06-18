TFF açıkladı, yabancı kuralı yeni sezonda da devam edecek - Son Dakika
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TFF açıkladı, yabancı kuralı yeni sezonda da devam edecek

18.06.2022 21:35
TFF açıkladı, yabancı kuralı yeni sezonda da devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezonda 8+3 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezonda 8+3 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı yaptı.

Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyona kulüplerin görüş ve önerilerini iletti ve ve TFF'nin yeni yönetimine başarılar diledi.

Daha sonra TFF Yönetim Kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda şu kararları aldı:

"1. 2022 - 2023 Futbol Sezonunda Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasının devam etmesine; buna ilaveten kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, U14 milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmelerine ve bu futbolcuları A Takım Listesine yazabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine,

TFF 1. Lig'de ise yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek, lisans alabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verilmiştir.

2. TFF Yönetim Kurulu; 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlemiştir. Ayrıca; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili Takım Harcama Limitinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

3. A Milli Takımımızın, Lüksemburg ile 22 Eylül Perşembe günü oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacaktır."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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