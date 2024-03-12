Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda gerçekleştirilen genel kuruldaki oylamada, Muammer Küçük başkan seçildi.
Derneğin yönetim kurulu ise Muammer Küçük, Ali Oğuzhan, Adem Tömek, Fatih Akyavaş, Fatih Oral, Elvan Öztürk ve Mehmet Ali Turan'dan oluşuyor.
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) müsabakalar tamamlandı. Kentte 2-12 Mart tarihlerinde ilk kez düzenlenen organizasyonda 36 ülkeden yüzlerce sporcu 6 farklı branşta mücadele etti. Organizasyonun en başarılı ülkesi Ukrayna oldu. Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. Oyunlara katılan 36 ülkeden 19'unun madalya alma başarısı gösterdiği müsabakaların madalya sıralamasında Ukrayna'yı Çin takip etti. Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, toplamda 102 madalya ile müsabakaları tamamladı. Türkiye organizasyonda madalya kazanamadı.
Tofaş Spor Kulübü ve G7 Spor Kulübü iş birliğinde Lüleburgaz Spor Salonu'nda açılan basketbol okulunda eğitimler başladı. G7 Spor Kulübü Başkanı Göksu Teksöz Erdem, alanında uzman antrenörlerle genç yetenekleri ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sporculara modern ve uygun koşullarda eğitim imkanı sunan okul, gelecek sezon için güçlü takımlar oluşturmayı amaçlıyor.
Kayapınar Belediyesi'nin genç erkek basketbol takımı, Diyarbakır ve bölge şampiyonu olduktan sonra Türkiye yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonada başarılı sonuçlar alarak bölgeyi ve Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.
Türkiye'nin Avusturya Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen '3. Avusturya Dağ Teknolojileri Zirvesi' Erzurum'da gerçekleştirildi. Zirveye, kış turizmi ve kış sporlarıyla ilgili kuruluşların temsilcileri ile Avusturya'da faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri katıldı.
Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi judocusu Duygu Dirgen +78 kiloda 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.
Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba, doping kullanımı nedeniyle aldığı 4 yıllık men cezasının ardından Rusya'dan sürpriz bir teklif aldı. Rusya'nın Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys, Pogba'ya teklif götürdü. Amatör ligde oynama teklifi alan Pogba, bu teklifi kibarca reddetti. Pogba'ya aylık yaklaşık 1.300 euro teklif edildi ve lüks konaklama gibi ek avantajlar sunuldu.
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi için teknik direktör Önder Karaveli ile anlaşma sağladı. Karaveli, Eskişehirspor tesislerinde düzenlenen imza töreniyle göreve başladı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) satranç klasik takım kategorisinde müsabakalar sonuçlandı. Kadınlarda Ukrayna altın, Polonya gümüş, Macaristan ise bronz madalya kazandı. Türkiye ise 10. ve 12. sıralarda yer aldı. Erkeklerde ise Hırvatistan altın, Polonya gümüş, Kazakistan bronz madalya elde etti. Türkiye ise bu kategoride 12. sırada yer aldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda erkekler futsalda İran, final maçında Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Brezilya, İspanya'yı 8-4 mağlup etti.
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