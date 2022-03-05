Türkiye Futgolf Şampiyonası birinci etabı başladı - Son Dakika

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen ve 7 turnuvadan oluşan Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvada, 15 ülkeden 200'den fazla sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada Türkiye'den Bilgin Defterli, Olcay Şahan, yurt dışından Ben Clarke, Cedric Bonnot, Nico Garcia ve Matias Perrone gibi isimler yer alıyor.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) Başkanı Volkan Okandar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak son 3 senedir turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

Turnuvada 13 kulübün mücadele ettiğini belirten Okandar, Malezya, Norveç, Arjantin gibi ülkelerden sporcuların turnuvada yer aldığını belirtti.

Futgolf'ün Türkiye'de çok hızlı bir şekilde geliştiğini dile getiren Okandar, "Daha önce çok az sahamız vardı. Şimdi Antalya, Kuşadası, Bodrum, İstanbul'da sahalarımız çok arttı. Seneye Amerika'da Dünya Kupası var. Hedefimiz milli takım olarak oraya gitmek. Dünyanın çatı kuruluşu FIFG. Ona akredite derneğiz. Şu anki turnuvamız dünyada bu sezonun en büyük turnuvası." diye konuştu.

Turnuva yarın final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.