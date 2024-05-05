Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Bilecik\'te İstişarelerde Bulundu

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Bilecik'te bir takım temaslar için ziyarette bulunan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile bir araya geldi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile istişarelerde bulundu. Spor dallarının geliştirilmesi ve tabana yayılması hususunu ele alan ikili, Bilecik'te de geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - BİLECİK