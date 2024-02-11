Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı İran'da ikincilik elde etti - Son Dakika
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Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı İran'da ikincilik elde etti

Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı İran\'da ikincilik elde etti

Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı, İran'da düzenlenen Karakucak Dünya Kupası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak ikincilik elde etti. Ay-yıldızlılar, 14 ülkenin katıldığı organizasyonda takım halinde ikinci oldu.

11.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı, İran'da düzenlenen Karakucak Dünya Kupası'nda ikinciliği elde etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Tebriz kentindeki organizasyonda 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı.

100 kiloda Ali Bönceoğlu altın madalya elde ederken, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve +100 kiloda Fatih Yaşarlı gümüş madalya aldı.

Organizasyonda 80 kiloda İsmet Çiftçi ve 90 kiloda da Samet Özarslan bronz madalyaya ulaştı.

Ay-yıldızlılar, 14 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'nda takım halinde ikinci oldu.

Kaynak: AA

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