Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen şampiyonada 73 ilden 2.914 sporcu mücadele etti, şampiyonlar belirlendi.

20.01.2025 01:17
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 73 ilden 2 bin 914 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda şampiyonlar belli oldu.

Şampiyon olan sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar

42 kilo: Damla Nur Yılmaz

44 kilo: Zeynep Çiçek

46 kilo: Fatma Zehra Akyazıcı

49 kilo: Neslişah Ençok

52 kilo: Sıla Irmak Uzunçavdar

55 kilo: Öykü Yaman

59 kilo: Esila Deniz

63 kilo: Ezgi Naz Akyapın

68 kilo: Evra Alıcı

+68 kilo: Elifnaz Köseoğlu

Erkekler

45 kilo: Hakan Yıldırım

48 kilo: Yankı Morkoç

51 kilo: Ömer Talha Dülger

55 kilo: Emre Talha Evin

59 kilo: Emre Sarıtaş

63 kilo: İbrahim Efe Düzel

68 kilo: Buğra Coşgungönül

73 kilo: Yiğit Ali Akkoç

78 kilo: Hamza Uzun

+78 kilo: Yusuf Efe Mızrak

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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