Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 73 ilden 2 bin 914 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda şampiyonlar belli oldu.
Şampiyon olan sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar
42 kilo: Damla Nur Yılmaz
44 kilo: Zeynep Çiçek
46 kilo: Fatma Zehra Akyazıcı
49 kilo: Neslişah Ençok
52 kilo: Sıla Irmak Uzunçavdar
55 kilo: Öykü Yaman
59 kilo: Esila Deniz
63 kilo: Ezgi Naz Akyapın
68 kilo: Evra Alıcı
+68 kilo: Elifnaz Köseoğlu
Erkekler
45 kilo: Hakan Yıldırım
48 kilo: Yankı Morkoç
51 kilo: Ömer Talha Dülger
55 kilo: Emre Talha Evin
59 kilo: Emre Sarıtaş
63 kilo: İbrahim Efe Düzel
68 kilo: Buğra Coşgungönül
73 kilo: Yiğit Ali Akkoç
78 kilo: Hamza Uzun
+78 kilo: Yusuf Efe Mızrak
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