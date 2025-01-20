Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 73 ilden 2 bin 914 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda şampiyonlar belli oldu.

Şampiyon olan sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar

42 kilo: Damla Nur Yılmaz

44 kilo: Zeynep Çiçek

46 kilo: Fatma Zehra Akyazıcı

49 kilo: Neslişah Ençok

52 kilo: Sıla Irmak Uzunçavdar

55 kilo: Öykü Yaman

59 kilo: Esila Deniz

63 kilo: Ezgi Naz Akyapın

68 kilo: Evra Alıcı

+68 kilo: Elifnaz Köseoğlu

Erkekler

45 kilo: Hakan Yıldırım

48 kilo: Yankı Morkoç

51 kilo: Ömer Talha Dülger

55 kilo: Emre Talha Evin

59 kilo: Emre Sarıtaş

63 kilo: İbrahim Efe Düzel

68 kilo: Buğra Coşgungönül

73 kilo: Yiğit Ali Akkoç

78 kilo: Hamza Uzun

+78 kilo: Yusuf Efe Mızrak