Türkiye Gençler Yüzme Milli Takımı Erzurum\'da çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Gençler Yüzme Milli Takımı, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya almak için Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor.
Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinin yanı sıra yerli sporcuları da ağırlamayı sürdürüyor.
Yabancı birçok kulüp ve milli takımların kamp döneminde tercih ettiği havuz, şimdilerde aralarında birçok müsabakadan altın madalya ve dereceler kazanan genç millileri misafir ediyor.
Yüksek irtifada performanslarını artırmak için 24 günlük kamp programına dahil olan yüzücüler, yeni sezonda yarışların yanı sıra kendi kategorilerinin en prestijli müsabakası olan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.
Milli takım antrenörü Tolga Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kişilik sporcu kafilesiyle yüksek irtifada kamp yaptıklarını söyledi.
Sporcuların geçmiş yıllarda birçok başarısının olduğunu belirten Çağatay, "Burada 24 günlük bir kamp planladık. Sporcularımız geçmişte milli takım forması altında gittikleri uluslararası bütün yarışlardan madalya aldı, bazı turnuvalarda rekor kırıp milli marşımızı birçok kere dinletip bayrağımızı göndere çektirdi." dedi.
Çağatay, kamptan sonra müsabakalara katılacaklarını ifade ederek, "Kamptan sonraki süreçte Lüksemburg'da özel yarış var oraya katılmayı planlıyoruz. Sonra olimpiyat akrediteli Edirne Cup Yarışları var oraya katılacağız. Ardından ülkemizi temsil etmek için Gençler Multinational yarışları var oraya gideceğiz. Geçen sene orada madalyalarımız var. Türk takımı olarak orada büyük başarımız, rekorlarımız var. Onu da takip eden süreçte bu yaşın en prestijli yarışlarından biri olan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacağız." diye konuştu.
Paris 2024 Olimpiyatları barajına uzak kaldıklarını dile getiren Çağatay, "Şu an olimpiyat barajına uzağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 5 aylık bir süremiz kaldı ve yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bu sene hedefimiz katılacağımız yarışlarda yine altın madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Türkiye Gençler Yüzme Milli Takımı Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2'inci Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Karaman'da yapılan finallerin ardından yeniden Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi. Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, yeniden 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve şampiyon olarak Efeler Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Gül, Sorgun Belediyespor'un yerinin Efeler Ligi olduğunu ifade ederek, sezon boyunca sadece bir yenilgi alarak diğer maçlarını kazandıklarını ve şimdi hedeflerinin Alparslan Endüstri 1. Lig için iyi bir kadro kurup yeniden Efeler Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledi.
Eskişehir'de bulunan Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nu ziyaret eden cam kemik hastası Burak Sakçı, öğrencilerle bir araya gelerek sporun hayatındaki yerinden bahsetti. Sakçı, sporun hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük faydaları olduğunu vurgulayarak deneyimlerini miniklere aktardı. Okul Müdürü Şenol Yaka, Sakçı ve beden eğitimi öğretmeni Gülsena Karakuyulu Ertunç'a teşekkür etti.
1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Yıldızspor 45 maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Takımın hedefi 3 puan kazanmak ve taraftarlarını maça davet etmek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Anne Şehir Merkezleri, kadınlara spor, fizyoterapist ve diyetisyen hizmetleri sunarak fazla kilolarından kurtulmalarına yardımcı oluyor. Kadınlar, merkezlerdeki etkinlikler sayesinde sağlıklı yaşam sürdürdüklerini ve mutlu olduklarını dile getiriyor.
Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasındaki rekabetin tarihçesi, ilk gol atan futbolcular, golcüler, en farklı skorlu galibiyetler, seyircisiz derbiler, en çok oynayan oyuncular, en gollü maçlar, 4-4'lük maçlar, galibiyet özlemi çekilen yıllar, iki takımda da oynayan futbolcular, en erken derbi, seyirci rekoru kırılan maç ve yarıda kalan derbi hakkında bilgiler.
Ruhi Sarıalp, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda üç adım atlamada bronz madalya kazanarak Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı getirdi. Ayrıca, 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da madalya kazanan Sarıalp, ABD'deki Coast Guard Academy'de eğitmenlik yaparak uzay programlarına katıldı ve Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü'nde dersler verdi.
Badminton Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinem Yıldız ve gümüş madalya kazanan Ece Mert, milli takıma katılmaya hak kazandı. Yıldız ve Mert, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda bulunurken, son dönemdeki galibiyet serisini devam ettirmek ve şampiyonluk yolunda hata yapmamak için büyük bir mücadele verecek. Galatasaray, deplasman performansıyla da dikkat çekiyor ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Beşiktaş'ın evindeki galibiyet şanssızlığını kırmak için ise büyük bir çaba sarf edecek.
29 Şubat'ta iptal edilen Trendyol Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde mutlu sona ulaşıldı. Beinsports adına 160 milyon dolarlık yeni bir teklif götüren Digiturk'ün teklifi TFF ihale komisyonu tarafından kabul edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?