18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi - Son Dakika
Üye Girişi

18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

30.07.2022 10:46
18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

Türkiye genelinde 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi.

Türkiye genelinde 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi. Kulüplerin denetim, yardım toplama, rehberlik, izne tabi kelime kullanımı gibi işlemleri ise İçişleri Bakanlığınca yürütülmeye devam edilecek.

Bu yılın Nisan ayında yayımlanan Resmi Gazete ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu sonrasında spor kulüpleri yeni bir tüzel kişilik kazanmıştı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte dernek statüsünde bulunan spor kulübü derneklerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescilleri bulunan spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığına dosya devir teslim işlemleri kanunda belirtilen sürede tamamlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 18 bin 44 spor kulübü derneğinin devir işlemleri gerçekleştirildi. Bu süreçten sonra spor kulüplerinin iş ve işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülecek.

Denetim ve rehberlik hizmeti İçişleri Bakanlığı'nca da yürütülecek

7405 sayılı Kanun'un 13'üncü ile 5253 sayılı Kanun'un 19'uncu maddeleri uyarınca spor kulüplerine yönelik denetim ve rehberlik hizmetleri İçişleri Bakanlığınca ve mülki idare amirliklerince de yürütülmeye devam edilecek. Söz konusu Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca spor kulüplerinin adlarında izne tabi kelimelerin (Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi) kullanılması İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olmaya devam edecek. Yabancı STK'ların spor kulüpleri ile iş birliğinde İçişleri Bakanlığı'ndan; spor kulüplerinin yurt, pansiyon ve lokal açmalarında mülki idare amirliklerinden izin alınması hususu devam edecek. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca spor kulüplerinin yardım toplama iş ve işlemleri yine Bakanlık ve mülki idare amirliklerince yürütülecek. Ayrıca ilgili spor kulüplerine dernek statüsünde olmalarından kaynaklı e-devlet üzerindeki sunulan hizmetler (e-üyelik, e-tüzük, e- alındı belgesi, e-genel kurul ve yönetim kurulu, e-matbaa, e-faaliyet belgesi, e-yurt dışı yardım yapma bildirimi, dernek üyeliği sorgulama ve sonlandırma vb.) yapılan devir işlemi sebebiyle sonlandırılacak. - ANKARA

YORUMLAR
500
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek Eski Nijer Başbakanı Algabid, İslam İşbirliği Gençlik Forumunu ziyaret etti Eski Nijer Başbakanı Algabid, İslam İşbirliği Gençlik Forumunu ziyaret etti
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
08:05 Tarlada çalışan genç kız traktörün altında can verdi! Kaçan sürücü saatler sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 10:46:31. #1.12#
SON DAKİKA: 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement