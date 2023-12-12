Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı Karadağ\'ı mağlup etti

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Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.
Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti.
Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti.
Milli takım, gruptaki son maçında yarın İsrail ile karşılaşacak.
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