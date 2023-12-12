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Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı Karadağ'ı mağlup etti - Son Dakika
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Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı Karadağ'ı mağlup etti

Karadağ'da düzenlenen IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı, ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti ve son maçta İsrail ile karşılaşacak.

Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı Karadağ\'ı mağlup etti
12.12.2023 - 18:09,
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Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.

Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti.

Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti.

Milli takım, gruptaki son maçında yarın İsrail ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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