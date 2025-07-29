Türkiye Golf Takımları Avrupa Şampiyonasında

Kadın ve erkek golf milli takımları, Bulgaristan'da düzenlenecek 2025 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Shield Golf Şampiyonası'nda (European Men's and Ladies' Team Shield Championship) mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından organize edilen 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasındaki turnuvada 14 ülkeden 80 sporcu yer alacak.

Kadın Golf Milli Takımı'nda Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir ve Alya Mahmuti yer alırken Erkek Golf Milli Takımı'nda Tunç Aslan, Tuna Şahin, Efe Sargın ve İbrahim Tarık Aslan, ay-yıldızlı formayla sahaya çıkacak.