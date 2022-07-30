Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 53 kulüpten 157 kadın ve erkek sporcu katılıyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halter branşının federasyon için çok önemli bir spor dalı olduğunu söyledi.

Bu branşta hem Türkiye'de hem dünyada önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Yıldırım, "Burada düzenlediğimiz ve iki gün sürecek şampiyonaya 53 kulüpten 36'sı kadın olmak üzere 157 sporcumuz katılıyor. Yarın bitecek olan şampiyonamızda başarılı olan sporcularımız, Mısır'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Bu şampiyonadan fazlaca madalya elde edeceğimize inanıyorum. Türkiye'nin spordaki başarısını engelli spor branşlarında da göstereceğimize ve bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.