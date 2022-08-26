Türkiye şampiyonu Elfin milli takım yolcusu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye şampiyonu Elfin milli takım yolcusu

26.08.2022 15:33
Türkiye şampiyonu Elfin milli takım yolcusu

Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denizli'yi gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Elfin Pehlivan, Gaziantep'te düzenlenecek olan Yüzme Milli Takım Takip ve Değerlendirme Kampı'na davet edildi.

Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denizli'yi gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Elfin Pehlivan, Gaziantep'te düzenlenecek olan Yüzme Milli Takım Takip ve Değerlendirme Kampı'na davet edildi.

Türkiye Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denizlilileri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 31 Ağustos-7 Eylül 2022 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek Yüzme Milli Takım Takip ve Değerlendirme Kampı'na davet edildi. Pehlivan, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre serbest stil, 400 metre serbest stil, 50 metre kelebek stil ve 100 metre kelebek stilde Türkiye Şampiyonu olarak 4 altın madalya almıştı. Başarılı sporcu bu dereceleriyle 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları kadrosuna da girmeye hak kazanmıştı.

"Bizim çocuklar başarıları ile göz kamaştırıyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyespor çatısı altında faaliyet gösteren tüm sporcuların istikrarlı bir şekilde mücadele ettikleri organizasyonlardan başarılı sonuçlar getirmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, milli takımlara sporcu yetiştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bizim çocuklar başarıları ile göz kamaştırıyor. Sporcularımızın şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeleri bizlere büyük gurur yaşatıyor. Emek veren ailelerimize, antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irıt Lıllıan'dan, 'Büyükelçi' Açıklaması: 'Ameliyatınızı, Siyasi Olarak Atanmamış Bir Cerrahın... İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irıt Lıllıan'dan, 'Büyükelçi' Açıklaması: 'Ameliyatınızı, Siyasi Olarak Atanmamış Bir Cerrahın... Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Kaynak: İHA

Milli Takım, Denizli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye şampiyonu Elfin milli takım yolcusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:26 Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
14:20 Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi
14:18 Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 15:33:21. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye şampiyonu Elfin milli takım yolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement