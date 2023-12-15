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Türkiye Güreş Federasyonu, Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı - Son Dakika
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Türkiye Güreş Federasyonu, Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı

Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırmasından dolayı ceza alan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı. Karaali'ye 2 ay men cezası verilirken, federasyon sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına görevine son verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu, Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali\'yi görevden aldı
15.12.2023 - 14:11,  Güncelleme: 14:12
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Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırmasından dolayı Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu tarafından 2 ay ceza alan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 97 kilo finalinden sonra hakeme saldırdığı gerekçesiyle Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Karaali'ye 2 ay men, Türkiye Güreş Federasyonuna ise 500 İsviçre Frangı para cezası verdi.

Bu gelişme üzerine federasyon, "sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Erdoğan Karaali'nin görevine son verdi.

Kaynak: AA
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