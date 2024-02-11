Türkiye Güreş Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatları\'nda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi

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Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli güreşçilerden madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Spor kariyerinde önemli başarılara imza atan eski milli güreşçi Kayalı, Sakarya'da adına düzenlenen "Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası"nın ardından AA muhabirine, Türkiye'de güreş altyapısının çok iyi olduğunu ve geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının buradan çıkacağını ifade etti.

Kayalı, federasyon olarak hedeflerinin her zaman iyi neticeler elde etmek olduğunu kaydetti.

Bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağını hatırlatan Kayalı, Türk güreşçilerin, organizasyona yönelik çalışmalarının uzun zaman önce başladığını anlattı.

Kayalı, Romanya'nın Bükreş kentinde 12-18 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nın olimpiyatlardan önce ciddi bir sınav olduğuna işaret ederek, "Bu şampiyonada eksiyi artıyı görerek ona göre hazırlanacağız. Olimpiyatlarda güzel dereceler alacağımıza inanıyorum." dedi.

Olimpiyatlarda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Kayalı, "Paris Olimpiyatları'nda kadınlar, grekoromen ve serbest stilde beklentimiz en azından 4-5 altın madalya ama bunun garantisi yok. Güreşte son saniyeye kadar hiçbir şey belli olmuyor. İnşallah bu başarıyı elde edeceğiz. Olimpiyatlara katılacak kardeşlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.