Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Milli halterciler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyecek

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Tayland'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli haltercilerin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyeceğine inandığı söyledi.
Başkan Talat Ünlü, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayan ve Tayland'a hareket eden milli haltercileri, AA muhabirine değerlendirdi.
Olimpiyatlar öncesinde Tayland'daki Dünya Kupası'na her ülkenin katılımının zorunlu olduğunu vurgulayan Ünlü, " Olimpiyat kotası kazanmak isteyen her ülke Dünya Kupası için ciddi hazırlık yapıyor. Biz de bütün hazırlıklarımızı olimpiyatlara yönelik yaptık. Kalifikasyonlarda katılması zorunlu olan maçlar var. Bunlardan birisi de Phuket'teki Dünya Kupası. Buraya katılamayan hiçbir ülke sporcusu halter için olimpiyatlara gidemez. Biz de Tayland için hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.
Tayland'da milli haltercilerden, kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı ile 81 kiloda Dilara Narin, erkekler 61 kiloda Mustafa Eliş, 73 kiloda ise Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç'in madalya mücadelesi vereceğini hatırlatan Ünlü, şöyle devam etti:
"2021'de seçimleri kazanarak göreve geldiğimizde, mevcut şartları gözden geçirdik ve hızlıca kadın ile erkek milli takımlarımızı toparladık. Şu anda erkeklerde olimpiyatlar için kota mücadelesi veren sporcularımız Mustafa Eliş, Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç. Olimpiyatlarda her sıklette bir sporcu yarışabiliyor. 73 kilodaki sporcularımız Muhammed Furkan ve Yusuf Fehmi'den hangisi daha iyi performans sergilerse, bu Tayland'da ortaya çıkacak. Tabii her üç sporcumuz da olimpiyatlara kadar ciddi anlamda hazırlıklarını devam ettirecek."
Paris 2024'te yarışacak haltercilerin sıklet sayısında bir azalma olduğunu, bunun da dezavantaj oluşturduğunu kaydeden Başkan Ünlü, "Bazı sıkletler birleştirildi. Özellikle kadınlarda biz bunun darbesini yedik. Çünkü o sıkletlerde bizim sporcumuzun olmaması bizi zorladı. Sporcularımız sıkletlerini değiştirince bazı sakatlıklar oluştu. Son Avrupa Şampiyonası'nda Tuana Süren sakatlandı. Madalya ve olimpiyatlar ne kadar önemliyse, elbette sporcularımızın sağlığı da çok önemli. 64 kilodaki Nuray Güngör'ün sıkleti 71 kiloya çıktı. Nuray'ın bu sıkletteki sporcularla kota mücadelesine girmesi son derece zordu. Sporcumuzun sakatlığı da var, tedavi süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz olimpiyat madalyası"
Paris'te olimpiyat madalyası şanslarının yüksek olduğunu dile getiren Ünlü, "Şunu net belirteyim ki kadınlarda bir kota alma derdindeyiz ama erkeklerde biz hem kota hem de olimpiyat madalyası kovalıyoruz. Kotamızı aldıktan sonra bütün hedefimiz olimpiyat madalyası, inşallah onu da gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.
Kadınlarda kota mücadelesinde Dilara Narin ve Duygu Alıcı'nın bulunduğunu ancak biraz zorlanacaklarını belirten Ünlü, "Dilara, geçmişte yaptığı dereceyi yakalarsa, hiç değilse kıta kontenjanından kota alma şansı yüksek." diye konuştu.
Erkeklerde kıta kontenjanı dışında dünya sıralamasından da kota içerisinde yer alan sporcuları bulunduğunu dile getiren Ünlü, "Bildiğiniz gibi dünyada ilk 10 sıraya giren kota alıyor. Şu anda Muhammed Furkan sekizinci sırada, Yusuf Fehmi de hemen ardından geliyor. Yusuf Fehmi onu geçerse kotaya girer ama her iki sporcumuzun da durumu çok iyi. Maşallah Muhammed Furkan son zamanlarda güzel performans gösterdi. Bu performanslarını Dünya Kupası'na yansıttıkları zaman, her ikisi de kotanın içinde olacak. Mustafa Eliş de genç bir sporcu ve mücadele veriyor. En azından bu heyecanı yaşasın ki 2028 için kendisini daha güçlü, daha motivasyonlu hazırlasın." ifadelerini kullandı.
"Paralimpik oyunlar için dört sporcumuz kotayı garantiledi"
Bedensel engelli haltercilerin de artık federasyonları bünyesine dahil olduğunu hatırlatan Ünlü, şöyle devam etti:
"Para haltercilerimizin de kota müsabakaları devam ediyor. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için dört sporcumuz kotayı garantiledi. Son katıldığımız Mısır'daki Dünya Kupası'nda yaptığımız dereceler ve öncesinde aldığımız puanlarla, sıralamalara baktığımız zaman dört sporcumuzun kotası garanti. Para halterde üç sporcumuz daha kota mücadelesi veriyor. Önümüzdeki günlerde Tiflis'te bir Dünya Kupası daha var. Orada inşallah dünya sıralamasındaki yerlerini korudukları zaman, kotayı garantilemiş olacaklar."
Ünlü, yetişen genç jenerasyonun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türk halteri adına büyük bir başarı yakalayacağına inandığını sözlerine ekledi.
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