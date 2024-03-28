Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Milli halterciler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Milli halterciler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyecek

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Tayland'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli haltercilerin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyeceğine inandığını söyledi. Ünlü, kadın ve erkek milli takımlarının hazırlıklarını tamamladıklarını ve Tayland'da madalya mücadelesi vereceklerini belirtti. Ayrıca, Paralimpik Oyunları için de dört sporcunun kota aldığını ve genç jenerasyonun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda büyük başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti.

28.03.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Tayland'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli haltercilerin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyeceğine inandığı söyledi.

Başkan Talat Ünlü, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayan ve Tayland'a hareket eden milli haltercileri, AA muhabirine değerlendirdi.

Olimpiyatlar öncesinde Tayland'daki Dünya Kupası'na her ülkenin katılımının zorunlu olduğunu vurgulayan Ünlü, " Olimpiyat kotası kazanmak isteyen her ülke Dünya Kupası için ciddi hazırlık yapıyor. Biz de bütün hazırlıklarımızı olimpiyatlara yönelik yaptık. Kalifikasyonlarda katılması zorunlu olan maçlar var. Bunlardan birisi de Phuket'teki Dünya Kupası. Buraya katılamayan hiçbir ülke sporcusu halter için olimpiyatlara gidemez. Biz de Tayland için hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Tayland'da milli haltercilerden, kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı ile 81 kiloda Dilara Narin, erkekler 61 kiloda Mustafa Eliş, 73 kiloda ise Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç'in madalya mücadelesi vereceğini hatırlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"2021'de seçimleri kazanarak göreve geldiğimizde, mevcut şartları gözden geçirdik ve hızlıca kadın ile erkek milli takımlarımızı toparladık. Şu anda erkeklerde olimpiyatlar için kota mücadelesi veren sporcularımız Mustafa Eliş, Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç. Olimpiyatlarda her sıklette bir sporcu yarışabiliyor. 73 kilodaki sporcularımız Muhammed Furkan ve Yusuf Fehmi'den hangisi daha iyi performans sergilerse, bu Tayland'da ortaya çıkacak. Tabii her üç sporcumuz da olimpiyatlara kadar ciddi anlamda hazırlıklarını devam ettirecek."

Paris 2024'te yarışacak haltercilerin sıklet sayısında bir azalma olduğunu, bunun da dezavantaj oluşturduğunu kaydeden Başkan Ünlü, "Bazı sıkletler birleştirildi. Özellikle kadınlarda biz bunun darbesini yedik. Çünkü o sıkletlerde bizim sporcumuzun olmaması bizi zorladı. Sporcularımız sıkletlerini değiştirince bazı sakatlıklar oluştu. Son Avrupa Şampiyonası'nda Tuana Süren sakatlandı. Madalya ve olimpiyatlar ne kadar önemliyse, elbette sporcularımızın sağlığı da çok önemli. 64 kilodaki Nuray Güngör'ün sıkleti 71 kiloya çıktı. Nuray'ın bu sıkletteki sporcularla kota mücadelesine girmesi son derece zordu. Sporcumuzun sakatlığı da var, tedavi süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz olimpiyat madalyası"

Paris'te olimpiyat madalyası şanslarının yüksek olduğunu dile getiren Ünlü, "Şunu net belirteyim ki kadınlarda bir kota alma derdindeyiz ama erkeklerde biz hem kota hem de olimpiyat madalyası kovalıyoruz. Kotamızı aldıktan sonra bütün hedefimiz olimpiyat madalyası, inşallah onu da gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kadınlarda kota mücadelesinde Dilara Narin ve Duygu Alıcı'nın bulunduğunu ancak biraz zorlanacaklarını belirten Ünlü, "Dilara, geçmişte yaptığı dereceyi yakalarsa, hiç değilse kıta kontenjanından kota alma şansı yüksek." diye konuştu.

Erkeklerde kıta kontenjanı dışında dünya sıralamasından da kota içerisinde yer alan sporcuları bulunduğunu dile getiren Ünlü, "Bildiğiniz gibi dünyada ilk 10 sıraya giren kota alıyor. Şu anda Muhammed Furkan sekizinci sırada, Yusuf Fehmi de hemen ardından geliyor. Yusuf Fehmi onu geçerse kotaya girer ama her iki sporcumuzun da durumu çok iyi. Maşallah Muhammed Furkan son zamanlarda güzel performans gösterdi. Bu performanslarını Dünya Kupası'na yansıttıkları zaman, her ikisi de kotanın içinde olacak. Mustafa Eliş de genç bir sporcu ve mücadele veriyor. En azından bu heyecanı yaşasın ki 2028 için kendisini daha güçlü, daha motivasyonlu hazırlasın." ifadelerini kullandı.

"Paralimpik oyunlar için dört sporcumuz kotayı garantiledi"

Bedensel engelli haltercilerin de artık federasyonları bünyesine dahil olduğunu hatırlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Para haltercilerimizin de kota müsabakaları devam ediyor. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için dört sporcumuz kotayı garantiledi. Son katıldığımız Mısır'daki Dünya Kupası'nda yaptığımız dereceler ve öncesinde aldığımız puanlarla, sıralamalara baktığımız zaman dört sporcumuzun kotası garanti. Para halterde üç sporcumuz daha kota mücadelesi veriyor. Önümüzdeki günlerde Tiflis'te bir Dünya Kupası daha var. Orada inşallah dünya sıralamasındaki yerlerini korudukları zaman, kotayı garantilemiş olacaklar."

Ünlü, yetişen genç jenerasyonun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türk halteri adına büyük bir başarı yakalayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Milli halterciler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Denizlispor, Keçiörengücü ile kritik maça hazırlanıyor
    11:36 Denizlispor, Keçiörengücü ile kritik maça hazırlanıyor

    TFF U19 Elit B Ligi 28. haftasında Denizlispor, alt sıralardan kurtulma adına önemli olan karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Denizlispor, 31 puanla 15. sırada bulunan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirtti.

  • Türk Güreş Camiası İftarda Buluştu
    11:35 Türk Güreş Camiası İftarda Buluştu

    Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programında güreş camiası bir araya geldi. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TGF Başkanı Şeref Eroğlu'nun da katıldığı iftarda, güreşin Türk kültüründeki önemi vurgulandı. Türk güreşinin yükselişte olduğu belirtilirken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük başarılar hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca, Türk güreşinin geçmişte elde ettiği başarıların devam etmesi ve yeni kotalar alınması amaçlandığı belirtildi.

  • Yok artık daha neler! Mesut Özil'in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı
    11:34 Yok artık daha neler! Mesut Özil'in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı

    Fenerbahçe forması da giyen ve futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, spor yapmaya başladıktan sonra kaslı haliyle dikkatleri üzerine çekti. 35 yaşındaki eski futbolcunun son hali binlerce beğeni aldı.

  • Güreş camiası iftarda bir araya geldi
    11:32 Güreş camiası iftarda bir araya geldi

    Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, İstanbul Mersinli Ahmet Kireççi Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftarda kulüp başkanları, milli sporcular ve antrenörlerle buluştu.

  • Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, spor muhabirleriyle iftar programında buluştu
    11:27 Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, spor muhabirleriyle iftar programında buluştu

    Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor'un sponsorlarından Balıkçı İrfan'da düzenlenen iftar programında kentteki spor muhabirleriyle bir araya geldi. Boztepe, konuşmasında Ramazan ayını kutlayarak, Balıkçı İrfan ve ekibine teşekkür etti.

  • Türkiye Boks Federasyonu, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istiyor
    11:26 Türkiye Boks Federasyonu, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istiyor

    Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gelecek ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istediklerini ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda rekor sayıda madalya beklediklerini söyledi. Gözgeç, ayrıca boks branşının Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda olmama ihtimaline dikkat çekti ve 2024 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceğini müjdeledi.

  • Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada
    11:18 Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada

    Pınar Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra en çok sayı üreten takım oldu. İzmir ekibi, 24 maçta 2 bin 118 sayı atarak, play-off mücadelesi için iyi bir konumda bulunuyor.

  • Milli Dartçı Süleyman Can Durmuş, Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor
    11:17 Milli Dartçı Süleyman Can Durmuş, Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

    16 yaşındaki milli dartçı Süleyman Can Durmuş, 7 yıllık sporculuk kariyerinde 75 madalya kazandı. Türkiye'de katıldığı 82 müsabakanın yarısında şampiyonluğu elde eden Durmuş, dünya şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor. Dart Milli Takım Antrenörü Halil Durmuş, yeğeni Süleyman'ın başarılarından gurur duyduğunu ve gelecek vaat eden bir sporcu olduğunu belirtti. Süleyman Can Durmuş ise dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

  • TÜMOSAN Konyaspor Başkanı: Hedefimiz düşme tehlikesinden uzak kalmak
    11:15 TÜMOSAN Konyaspor Başkanı: Hedefimiz düşme tehlikesinden uzak kalmak

    TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulübe verilen transfer yasağının yanlış değerlendirildiğini belirterek, hedeflerinin ligde düşme tehlikesinden uzak bir sıralamada kalmak olduğunu söyledi. Korkmaz, takımın güvenli bölgede kalmak için mücadele ettiğini ve şampiyonluğu belirleyebilecek güce sahip olduklarını ifade etti. Ayrıca taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve takıma destek vermelerini istedi.

  • Bedensel Engelli Milli Bilek Güreşçi Oya Aydın, Dünya Şampiyonasında Birincilik Hedefliyor
    11:14 Bedensel Engelli Milli Bilek Güreşçi Oya Aydın, Dünya Şampiyonasında Birincilik Hedefliyor

    Oya Aydın, bedensel engelli bir milli bilek güreşçisi olarak dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Devlet koruması altında yetişen Aydın, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başladı. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Eljif Elmas: Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum
    11:13 Eljif Elmas: Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Almanya ekibi RB Leipzig'in Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas, Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibin şampiyon olmasını istediğini söyledi.


10:21 Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı
09:35 BDDK’dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek
09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
07:52 Cübbeli’den İsmailağa Cemaati’ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi’nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin Cübbeli'den İsmailağa Cemaati'ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:18 Milli voleybolcudan maç sonu sevgilisine evlilik teklifi Milli voleybolcudan maç sonu sevgilisine evlilik teklifi
10:00 Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:59 Kendilerinden geçtiler Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılan Gürcistan’ın büyük coşkusu Kendilerinden geçtiler! Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın büyük coşkusu
09:57 Endonezya’dan radikal karar Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta’yı adaya taşıyorlar Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
09:51 Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
09:42 Sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu Sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu
08:19 Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor
08:11 Yıldız Tilbe emekli oldu Alacağı maaşı da hiç beğenmedi Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 11:37:27. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Milli halterciler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını garantileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement