 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun özel sporcular olduğunu belirterek, onların yerini dolduracak bir sporcu yetişmediğini söyledi. Ünlü, Türk halterinin geçmişine bakıldığında Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi istisna sporcuların olduğunu ifade etti ve hedeflerinin onların yolunda başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu\'nun yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi
16.01.2024 - 16:01,
Abone Ol

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu özel sporculardı, dünyada bugüne kadar onların yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi" dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençlik ve Spor Çorum İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte Çorum'da devam eden Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Büyükler Halter Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Sporcular ve teknik heyet ile bir araya gelen Ünlü, kamp süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından İhlas Haber Ajansı'na özel bir açıklama yapan Ünlü, son yıllarda "Halterde yeni Naim Süleymenoğlu ve Halil Mutlu" yetişecek mi sorusuna yanıt verdi.

Türk halterinin geçmişine bakıldığında Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi başarılı sporcular olduğunu anımsatan Ünlü, "Zaman zaman yeni Naim'le Halil'ler yetişecek mi diye soruluyor. Elbette bütün arzumuz böyle sporcular bulup yetiştirmek. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu istisna sporcular. Dünyada istisna sporcular. Dünyada bugüne kadar Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi. Hedefimiz onların yolunda güzel ve başarılı sporcular yetiştirmek. Onlar kadar olmasa da onların yolunda başarılı ve dünya şampiyonasında başarılı sporcular yetiştirmek en büyük arzumuz. Onlar çok istisnai ve özel sporcular. Her zaman denk gelmiyor maalesef" diye konuştu.

Bu yıl olimpiyat yılı olduğunu hatırlatan Ünlü, "Bütün branşlar gibi bizde kota mücadelesi veren ve olimpiyatlara katılmayı hedefleyen bir federasyonuz. Geçmişe baktığımızda halterde büyük başarılara imza attık. Olimpiyat denildiği zaman ilk akla gelen branşlardan birisi de halter. Allah rahmet eylesin Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Nurcan Taylan gibi olimpiyat şampiyonu, Reyhan Arabacıoğlu, Sedat Arduç gibi olimpiyat üçüncüsü sporcularımız var. Bu yıl Paralimpik Halter'de federasyonumuza bağlandı. Orada da Nazmiye Muratlı ve Besra Duman olimpiyat şampiyonu ve ikincisi iki sporcumuz var" ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşlarla belirledikleri hedefe ulaşmak için hep birlikte hareket etiklerini vurgulayan Ünlü, "Burada yapılması gerek en doğru şey yada karar neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de kamplarımızı açtık. Bugün Çorum'dayız. Sporcularımız Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Burada Azerbaycan ekibi ile ortak kamp düzenledik. Hep birlikte el birliği ile güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuşmasını devam ettirdi.

Önümüzde Avrupa şampiyonası olduğunu hatırlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya hem bayan hem de erkek takımımız son derece ciddi bir hazırlık yaptı. En iyi derecelerle kota almak yolunda en iyi şekilde ilerleyecekler. Bizim kota müsabakalarımız Nisan ayında Tayland'da yapılacak olan Grant Prix ile son bulacak. Grant Prix katılımı zorunlu bir müsabaka. Oraya katılmazsanız kota alamazsınız. 3 kadın 3 erkek kotamız var. İnşallah olimpiyatlarda kotamız ve madalyamız olacak" - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Türkiye, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi - Son Dakika


17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi

Son Dakika
17:26 Sakarya'ya Depremi Erkenden Haber Verecek Teknoloji Geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:51:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Halter Federasyonu Başkanı: Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement