Minikler Türkiye Halter Şampiyonası Akşehir'de başladı - Son Dakika
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Minikler Türkiye Halter Şampiyonası Akşehir'de başladı

26.08.2022 18:43
Minikler Türkiye Halter Şampiyonası Akşehir'de başladı

Türkiye Halter Federasyonu ile Akşehir Belediyesi işbirliğiyle Akşehir'de düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 2. Etap Yarışmaları başladı.

Türkiye Halter Federasyonu ile Akşehir Belediyesi işbirliğiyle Akşehir'de düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 2. Etap Yarışmaları başladı.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya Türkiye'nin 20 ilinden toplam 115 sporcu katılıyor. 27 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonanın ilk gününde 40 kilo erkeklerde Toprak Köleoğlu, 35 kilo erkeklerde Çelebi Karataş, 36 kilo kızlarda Tamanına Süleyman, 40 kilo kızlarda Zeynep Süra Kahraman, 44 kilo kızlarda Ayşegül Aletirik birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları şampiyonayı izleyen protokol tarafından verildi.

Madalya takdimi öncesi konuşma yapan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya ev sahipliği yaptığı için Akşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "İnşallah burada düzenlediğimiz bu platformda geleceğin Naimlerini, Halillerini ve birçok milli sporcuları, şampiyonları yetiştireceğiz. Sevgili minikler başarı hiçbir zaman uzak değildir. Başarının yarısı yürekten inanmaktır. Siz inanırsanız ve hocalarınıza güvenip azimle çalışın. Devletimizin güzide temsilcileri, büyüklerimiz, atalarınız hepsi sizin geleceğiniz için çaba sarf etmektedir" dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, böyle güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Gençlerimizin hayatlarını şekillendirmesi ve sporun evrenselliğinin yaşatılması bakımından bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmak bizleri onurlandırdı. Belediyemiz kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri desteklemeye ve ev sahipliği yapmaya ziyadesiyle önem veriyor. Bu çerçevede 20 ilden katılan 105 halterci şehrimizi temsilen katılan 10 halterci ile toplamda 115 sporcu 14 ayrı sıklette yarışacak, başarılar diliyorum. Evveliyatı Osmanlı'ya dayanan halter branşı, günümüzde gençlerimizi sporun kucaklayıcı gücüyle sarıyor, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. Bu nedenle Akşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve en büyük destekçilerindeniz. Gayemiz iyi bir gençlik, güzel insanlar yetiştirmek ve emek veren eğitmenlerimize destek olmaktır" diye konuştu.

Ödül töreninde Akşehirli milli halter sporcuları Nuran Yalçın, Hatice Karagöz ve Halil Ergün birer gösteri kaldırışı yaptılar. Akşehir Belediyesi Avrupa ve Türkiye'de derece yapan bu sporcuları da altınla ödüllendirdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya destek veren protokol üyelerine de birer plaket takdim etti. Ödül törenine Akşehir İlçe Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutan Vekili Yarbay İbrahim Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, ilçe protokolü, kamu kurum müdürleri, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı. Şampiyona, çeşitli kilolardaki sporcuların yarışlarıyla 27 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. - KONYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Akşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minikler Türkiye Halter Şampiyonası Akşehir'de başladı - Son Dakika

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